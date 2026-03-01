Pese a su crisis en Monterrey, estos 2 clubes europeos se pelean por Sergio Canales

Sergio Canales no atraviesa su mejor momento como futbolista de Rayados. El mediocampista español llegó como estrella a la Liga BBVA MX en el año 2023 y, si bien fue una gran solución para el equipo regiomontano con goles y asistencias, la derrota ante Cruz Azul por 2-0 en la Jornada 8 del Clausura 2026 habría sido un punto de quiebre en el estado emocional del capitán, quien incluso podría salir del club en el próximo mercado de fichajes.

El propio futbolista de 35 años realizó un descargo en redes sociales luego de la derrota en el Estadio BBVA, exponiendo sus sentimientos al público tras el mal momento de Rayados. En medio de todo este revuelo, dos equipos se han interesado en los servicios de Canales, quien podría abandonar Monterrey luego del 30 de junio. Ambos equipos son españoles.

Sergio Canales podría dejar Rayados en junio|Crédito: Rayados de Monterrey / X

Los dos equipos que buscan el fichaje de Sergio Canales

Reportes indican que Canales es pretendido por el Real Betis de España, club en el que ya supo jugar entre los años 2018 y 2023, previo a su llegada a Rayados. La intención del conjunto andaluz es fichar al mediocampista como agente libre, una vez finalice su contrato con Monterrey el próximo 30 de junio. Sin embargo, no sería el único equipo interesado en su fichaje.

Racing de Santander, equipo que formó futbolísticamente a Canales, aún mantiene las puertas abiertas a un posible regreso. En diciembre de 2025, el propio jugador se reunió con el presidente de la institución, Manuel Higuera, debido a la buena relación que existe entre ambas partes. "No me gustaría volver al equipo que me ha dado la vida, al equipo de mi ciudad, sin estar bien físicamente", decía Canales en noviembre, siendo este quizás el mejor momento para regresar.

El cauteloso Clausura 2026 de Canales hasta ahora

A pesar de haber sido una pieza clave de Rayados durante el 2025, el futbolista español no atraviesa su mejor año. En el último juego ante Cruz Azul fue reemplazado en el minuto 70 y solamente suma un gol producido en los últimos 476 minutos de juego. Canales está atravesando una sequía importante y el rendimiento del equipo tampoco ayuda. Su futuro parece estar cada vez más lejos de Monterrey.

Sergio Canales salió a los 70’ para sumar un gol producido en los últimos 476 minutos. pic.twitter.com/4G1BYXX94p — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) March 1, 2026

El mensaje de Canales tras la derrota de Rayados ante Cruz Azul

En redes sociales, el capitán de Rayados asumió la responsabilidad del mal momento que está pasando su equipo. “Asumo mi responsabilidad. Soy consciente de que no estoy aportando al equipo todo cuanto puedo y lo acepto sin excusas. A este grupo no tengo nada que reprocharle, al contrario, estoy profundamente orgulloso de cada uno de ellos”, escribió.

“No me voy a rendir. Seguiré trabajando hasta estar a la altura de este equipo. Saldremos juntos de esta situación, @Rayados”, cerró.