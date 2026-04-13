João Pedro vs. Hormiga González: esto le queda a cada uno en el Clausura 2026 en busca de ser el campeón de goleo

Finalizada la Jornada 14, la tabla de goleo del Clausura 2026 está que arde. Tanto Armando González de Chivas como João Pedro de Atlético San Luis se encuentran como únicos líderes con 12 anotaciones cada uno. Solo restan tres fechas para que la Fase Regular de la Liga BBVA MX llegue a su final y el máximo goleador del torneo aún no está decidido.

La ‘Hormiga’ no pudo aumentar su registro personal en esta Jornada 14 y su equipo cayó por 4-1 frente a Tigres de la UANL en El Volcán. Por su parte, el brasileño de San Luis aprovechó la ventaja y consiguió marcar un gol en el empate de su equipo contra Toluca en el Nemesio Diez. De esta manera, João Pedro igualó a González y todo se definirá en las próximas tres fechas. ¿Qué le queda a cada uno?

Players of Guadalajara during the 13th round match between Guadalajara and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on April 05, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

Los partidos restantes de Chivas en el Clausura 2026

El próximo encuentro del Guadalajara se llevará a cabo el 18 de abril cuando enfrenten a Puebla en condición de local. Próximamente, visitarán Aguascalientes para jugar contra Necaxa y, por último, cerrarán la primera fase del Clausura 2026 enfrentando a Xolos de Tijuana en el Estadio Akron.



Chivas vs. Puebla | 18 de abril | Jornada 15

Necaxa vs. Chivas | 22 de abril | Jornada 16

Chivas vs. Tijuana | 25 de abril | Jornada 17

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Esto le queda a San Luis en el Clausura 2026

La siguiente parada de los Potosinos será difícil, ya que enfrentarán a Pumas el 17 de abril en condición de local. Luego, repetirán localía ante Santos Laguna. Finalmente, cerrarán su participación en la Fase Regular enfrentando a Juárez en La Frontera.



San Luis vs. Pumas | 17 de abril | Jornada 15

San Luis vs. Santos | 22 de abril | Jornada 16

Juárez vs. San Luis | 25 de abril | Jornada 17

during the 14th round match between Toluca vs Atletico de San Luis as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on April 12, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Adrian Macias/MEXSPORT

Dos realidades distintas

A pesar de la derrota contra los Felinos, el equipo de Gabriel Milito se mantiene como único líder del Clausura 2026 con 31 unidades, a tres de su principal perseguidor, Cruz Azul. En las últimas jornadas, Chivas intentará mantenerse en el liderato para poder disputar los juegos de la Fase Final en condición de local.

Por otro lado, San Luis aún no se encuentra en puestos de clasificación a la Liguilla. Se ubican en la decimocuarta posición de la tabla general con 15 puntos, a cuatro de Atlas, el último equipo que está ingresando a la Fase Final en estos momentos. Los Potosinos buscarán la clasificación en las últimas fechas.

