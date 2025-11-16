Nigeria 1-0 RD Congo: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Final del Play-Off de África rumbo al Mundial de 2026; marcador online

La Confederación Africana de Futbol concluye este domingo 16 de noviembre su ruta rumbo a la Copa del Mundo 2026 con un encuentro decisivo, Nigeria y la República Democrática del Congo disputan en Rabat, Marruecos, la final del repechaje en África que entrega el último boleto africano hacia la repesca intercontinental.

El conjunto nigeriano, conocido como las Súper Águilas, llega a la cita tras superar 4-1 a Gabón en semifinales. Victor Osimhen se convirtió en la referencia ofensiva del equipo al firmar dos anotaciones y liderar el ataque en ese compromiso, su presencia vuelve a perfilar a Nigeria como un cuadro de vocación ofensiva.

Del otro lado, los Leopardos de la RD del Congo afrontan la final con el antecedente de haber dejado fuera a Camerún por 1-0. Su triunfo en una semifinal ajustada reafirma su estructura táctica y la firmeza de su línea defensiva, aspectos que los han sostenido en esta fase clasificatoria.