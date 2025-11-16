Nigeria 1-0 RD Congo: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Final del Play-Off de África rumbo al Mundial de 2026; marcador online
El duelo en Rabat define al último aspirante del continente para la eliminatoria intercontinental rumbo a 2026
La Confederación Africana de Futbol concluye este domingo 16 de noviembre su ruta rumbo a la Copa del Mundo 2026 con un encuentro decisivo, Nigeria y la República Democrática del Congo disputan en Rabat, Marruecos, la final del repechaje en África que entrega el último boleto africano hacia la repesca intercontinental.
El conjunto nigeriano, conocido como las Súper Águilas, llega a la cita tras superar 4-1 a Gabón en semifinales. Victor Osimhen se convirtió en la referencia ofensiva del equipo al firmar dos anotaciones y liderar el ataque en ese compromiso, su presencia vuelve a perfilar a Nigeria como un cuadro de vocación ofensiva.
Del otro lado, los Leopardos de la RD del Congo afrontan la final con el antecedente de haber dejado fuera a Camerún por 1-0. Su triunfo en una semifinal ajustada reafirma su estructura táctica y la firmeza de su línea defensiva, aspectos que los han sostenido en esta fase clasificatoria.
📺🚨| Où suivre cette finale entre le Nigéria 🇳🇬 et le RD Congo 🇨🇩 ?— Actu foot RD Congo 🇨🇩 (@ActuFootRDCongo) November 16, 2025
La rencontre de ce choc sera diffusée sur les chaînes suivantes :
- RTNC 🇨🇩
- FIFA + (Mettre le vpn Belgique 🇧🇪)
- L’équipe 21 live 🇫🇷 pic.twitter.com/n48zjqHwZJ