No es mexicano, está en el Mundial 2026 y dijo que todo se lo debe a la Liga BBVA MX y al América
El futbolista viene sufriendo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pero no se olvida de las Águilas
Mientras que la Selección Nacional de México es una de las selecciones clasificadas a 16avos de final por el momento, hay otro equipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que no la está pasando nada bien pero aun así dijo que todo lo bueno de su carrera se lo debe al país azteca. Pues agradeció a la Liga BBVA MX en general y al Club América en particular.
Mientras América se centra en el mercado de fichajes, el futbolista en cuestión es nada menos que Brian Rodríguez, quien agradeció estar en la Liga MX y aprender de lo vivido en el conjunto de Coapa. “El Rayito” habló sobre el posible rival de Uruguay en caso de lograr avanzar a los 16avos de final del Mundial.
Lo que dijo Brian Rodríguez de La Liga MX y México
“Vengo acompañando claramente todos los partidos y en especial a México porque tengo compañeros de mi club ahí. Estoy encantado de que a México le vaya bien, estoy muy orgulloso de pertenecer a la Liga MX”, dijo el Rayito.
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Del mismo modo, agregó: “Si por algo estoy acá es por la liga y el equipo en el que estoy. Queremos estar en la siguiente fase y ver quién llega. Si es México, encantado”.
🚨Brian Rodríguez no ocultó su felicidad por el momento de México en el Mundial y confesó que si está en el Mundial es por el #América, equipo que considera clave en su desarrollo y crecimiento futbolístico.— Edgar Morales (@edddgarm) June 21, 2026
🗣️Brian Rodríguez 🇺🇾🦅
Video: @CMedinaCANCHA pic.twitter.com/tY1nWQ4BES
Los números de Brian Rodríguez en el Club América
De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas, los números de Brian Rodríguez en el Club América han sido los siguientes:
- Partidos jugados: 151
- Encuentros como titular: 90
- Goles convertidos: 38
- Asistencias aportadas: 25
- Títulos conseguidos: 5 (Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024; Supercopa MX 2024 y Campeón de Campeones 2024).
El calendario de la selección de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Lunes, 15 de junio de 2026 – Fecha 1 – Arabia Saudita 1-1 Uruguay – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) — Grupo H
- Domingo, 21 de junio de 2026 – Fecha 2 – Uruguay 2-2 Cabo Verde – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) — Grupo H
- Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara (Guadalajara, México) – 18:00 horas — Grupo H
TV Azteca transmite 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ EN VIVO y GRATIS
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