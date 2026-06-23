No es mexicano, está en el Mundial 2026 y dijo que todo se lo debe a la Liga BBVA MX y al América

Mientras que la Selección Nacional de México es una de las selecciones clasificadas a 16avos de final por el momento, hay otro equipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que no la está pasando nada bien pero aun así dijo que todo lo bueno de su carrera se lo debe al país azteca. Pues agradeció a la Liga BBVA MX en general y al Club América en particular.

Mientras América se centra en el mercado de fichajes, el futbolista en cuestión es nada menos que Brian Rodríguez, quien agradeció estar en la Liga MX y aprender de lo vivido en el conjunto de Coapa. “El Rayito” habló sobre el posible rival de Uruguay en caso de lograr avanzar a los 16avos de final del Mundial.

Lo que dijo Brian Rodríguez de La Liga MX y México

“Vengo acompañando claramente todos los partidos y en especial a México porque tengo compañeros de mi club ahí. Estoy encantado de que a México le vaya bien, estoy muy orgulloso de pertenecer a la Liga MX”, dijo el Rayito.

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Del mismo modo, agregó: “Si por algo estoy acá es por la liga y el equipo en el que estoy. Queremos estar en la siguiente fase y ver quién llega. Si es México, encantado”.

🚨Brian Rodríguez no ocultó su felicidad por el momento de México en el Mundial y confesó que si está en el Mundial es por el #América, equipo que considera clave en su desarrollo y crecimiento futbolístico.



🗣️Brian Rodríguez 🇺🇾🦅

Video: @CMedinaCANCHA pic.twitter.com/tY1nWQ4BES — Edgar Morales (@edddgarm) June 21, 2026

Los números de Brian Rodríguez en el Club América

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas, los números de Brian Rodríguez en el Club América han sido los siguientes:

Partidos jugados: 151

Encuentros como titular: 90

Goles convertidos: 38

Asistencias aportadas: 25

Títulos conseguidos: 5 (Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024; Supercopa MX 2024 y Campeón de Campeones 2024).

El calendario de la selección de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lunes, 15 de junio de 2026 – Fecha 1 – Arabia Saudita 1-1 Uruguay – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) — Grupo H

Domingo, 21 de junio de 2026 – Fecha 2 – Uruguay 2-2 Cabo Verde – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) — Grupo H

Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara (Guadalajara, México) – 18:00 horas — Grupo H

TV Azteca transmite 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

