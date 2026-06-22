Lista ACTUALIZADA: los máximos goleadores en Mundiales tras anotaciones de Messi en el Argentina vs Austria

NOTICIA EN DESARROLLO — A pesar de haber fallado un penal que tuvo con la selección de Argentina, Lionel Messi marcó contra Austria en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y logró un nuevo récord personal, posicionándose en la cima de la tabla de máximos goleadores históricos de los mundiales.

Tras el golazo que marcó en la primera mitad del partido, Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales en solitario. En ese marco, la lista tiene por debajo a Miroslav Klose y a Kylian Mbappé como el único con posibilidades reales de pasarlo al argentino.

El ranking de máximos goleadores de los mundiales

Lionel Messi (Argentina): 17 goles en 28 partidos jugados

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos jugados.

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos jugados.

Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos jugados.

Kylian Mbappé (Francia): 14 goles en 15 partidos jugados.

Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos jugados.

Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos jugados.

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El calendario de la selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Argentina 3-0 Argelia – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) – 19:00 horas — Grupo J

Sábado, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Argentina vs. Austria – Estadio Dallas (Dallas, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo J

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Jordania vs. Argentina – Estadio Los Ángeles (Los Ángeles, Estados Unidos) – 20:00 horas — Grupo J

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

