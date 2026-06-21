OFICIAL: joya de Chivas deja el club tras nueve años y se suma a Cruz Azul para el Apertura 2026

Xandor Camacho terminó su ciclo en Chivas y su futuro estará lejos de Verde Valle. El futbolista mexicano, que formó parte de las fuerzas básicas rojiblancas durante nueve años, dejará al Rebaño para sumarse a Cruz Azul de cara al Apertura 2026.

De acuerdo con diversos reportes, el juvenil continuará su carrera en La Noria, donde se integraría a la estructura de fuerzas básicas de La Máquina. El movimiento se da en plena etapa de reestructuración de planteles juveniles rumbo al siguiente torneo de la Liga BBVA MX.

Xandor Camacho, exjugador de Chivas|Crédito: @xandor_rxg / IG

Xandor Camacho deja Chivas y jugará en Cruz Azul

La salida de Xandor Camacho representa uno de los movimientos más llamativos en categorías menores, debido a que el jugador pasó buena parte de su proceso formativo en Chivas. El futbolista estuvo nueve años en Verde Valle, pero ahora buscará una nueva oportunidad en Cruz Azul.

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La información señala que Camacho ya cerró su etapa como rojiblanco y que su siguiente paso será dentro de la estructura cementera. El jugador ya se despidió del Guadalajara y será nuevo futbolista de Cruz Azul, donde volvería a encontrarse con personas importantes en su desarrollo.

Aunque no se trata de un movimiento pensado de inicio para el primer equipo, sí llama la atención por el contexto: Cruz Azul incorpora a un futbolista formado durante varios años en una de las canteras más importantes del futbol mexicano.

Quién es Xandor Camacho, la joya que cambia Chivas por Cruz Azul

Xandor Gabriel Camacho Salazar nació el 12 de abril de 2006 en Monterrey, Nuevo León. Según la información que comparte Transfermarkt, el futbolista mexicano es zurdo y mide 1.71 metros de altura, además de tener perfil ofensivo por el sector izquierdo.

En registros de Chivas, Camacho aparece con actividad en categorías menores como Sub 19 y Sub 21. Incluso fue parte de alineaciones recientes del Rebaño en torneos juveniles, donde llegó a enfrentar precisamente a Cruz Azul en La Noria durante el Clausura 2026.

Además, el propio club rojiblanco lo destacó en su momento por su aporte ofensivo en la Sub 18, cuando marcó un gol, dio una asistencia y provocó un penal en un partido ante León. En ese reporte, Chivas lo describía como un elemento zurdo que se desempeñaba por izquierda.