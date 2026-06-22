CONFIRMADOS: quiénes son hasta ahora los clasificados a 16avos del Mundial 2026
México fue el primero de la lista de clasificados a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Con México como el primero en lograrlo, ya se conocen varias de las selecciones clasificadas a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras lo conseguido por la Selección Mexicana, hay tres países más que ya lograron avanzar a los 16avos de final del torneo.
Hasta el momento hay 4 selecciones ya clasificadas a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además de México, ya consiguieron pasar de ronda Estados Unidos, Alemania y Argentina, ya clasificada. Asimismo hay varias selecciones con 4 puntos, por lo que seguramente llegarán al menos como mejores terceros.
México fue el primero en lograr la clasificación a 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La Selección Mexicana fue la primera de todas en lograr la clasificación a la siguiente ronda debido a que se impuso contra Corea del Sur en la segunda jornada y había debutado con victoria 2-0 frente a Sudáfrica. De esa manera, los dirigidos por Javier Aguirre se aseguraron jugar en el estadio Ciudad de México los partidos de dieciseisavos y también de octavos en caso de lograr avanzar.
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Luego de lo conseguido por México, se sumaron Estados Unidos con dos victorias. Lo propio ocurrió con Alemania y sus dos triunfos y lo mismo con Argentina en dos partidos ganados.
Todas las selecciones ya clasificadas a 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Grupo A: México
- Grupo B:
- Grupo C:
- Grupo D: Estados Unidos
- Grupo E: Alemania
- Grupo F:
- Grupo G:
- Grupo H:
- Grupo I:
- Grupo J: Argentina
- Grupo K:
- Grupo L:
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