CONFIRMADOS: quiénes son hasta ahora los clasificados a 16avos del Mundial 2026

Con México como el primero en lograrlo, ya se conocen varias de las selecciones clasificadas a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras lo conseguido por la Selección Mexicana, hay tres países más que ya lograron avanzar a los 16avos de final del torneo.

Hasta el momento hay 4 selecciones ya clasificadas a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además de México, ya consiguieron pasar de ronda Estados Unidos, Alemania y Argentina, ya clasificada. Asimismo hay varias selecciones con 4 puntos, por lo que seguramente llegarán al menos como mejores terceros.

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México fue el primero en lograr la clasificación a 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana fue la primera de todas en lograr la clasificación a la siguiente ronda debido a que se impuso contra Corea del Sur en la segunda jornada y había debutado con victoria 2-0 frente a Sudáfrica. De esa manera, los dirigidos por Javier Aguirre se aseguraron jugar en el estadio Ciudad de México los partidos de dieciseisavos y también de octavos en caso de lograr avanzar.

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Luego de lo conseguido por México, se sumaron Estados Unidos con dos victorias. Lo propio ocurrió con Alemania y sus dos triunfos y lo mismo con Argentina en dos partidos ganados.

Lionel Messi firma doblete en el partido Argentina vs Austria en el Mundial 2026.|Kai Pfaffenbach/REUTERS

Todas las selecciones ya clasificadas a 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Grupo A: México

Grupo B:

Grupo C:

Grupo D: Estados Unidos

Grupo E: Alemania

Grupo F:

Grupo G:

Grupo H:

Grupo I:

Grupo J: Argentina

Grupo K:

Grupo L:

|MEXSPORT

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