OFICIAL: Definido el que sería el RIVAL de México en Cuartos de Final del Mundial 2026

Uno de los grandes favoritos para llevarse la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha caído. La Selección de Brasil de Carlo Ancelotti, Neymar, Vinicius y compañía quedó eliminada este domingo 5 de julio a manos de la Noruega de Haaland que consiguió por primera vez en su historia un pase a los Cuartos de Final en donde espera al ganador del duelo entre México e Inglaterra.

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Noruega califica a los Cuartos de Final de la Copa Mundial 2026

Dos goles de Erling Haaland fueron suficientes para echar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a Brasil y extender su sequía mundialista al menos por 28 años más, la más extensa de su historia como pentacampeón del mundo.

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El conjunto noruego aprovechó las individualidades de su delantero para conseguir el pase a los Cuartos de Final del Campeonato del Mundo.

Por parte de la Canarinha, Neymar dejó el marcador más decoroso con un tiro penal en el tiempo agregado de la segunda parte que ya no fue suficiente para la reacción de un deslucido cuadro brasileño.

Ya instalados en los Cuartos de Final, la Selección de Noruega esperará al ganador del duelo entre las Selecciones de México e Inglaterra que se desarrollará este mismo domingo 5 de julio en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

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