OFICIAL: El quinto clasificado a los octavos de final del Mundial 2026

Noruega se convirtió en el quinto clasificado a los octavos de final del Mundial 2026, luego de derrotar 2-1 a Costa de Marfil en un partido mucho más sufrido de lo que el marcador final podría sugerir.

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El conjunto europeo golpeó primero al minuto 39 gracias a Antonio Nusa, quien aprovechó una buena jugada ofensiva para romper el cero y darle ventaja a los noruegos antes del descanso.

Durante buena parte del encuentro, Noruega parecía tener control emocional del partido, pero Costa de Marfil nunca dejó de insistir. Los africanos comenzaron a inclinar la cancha en el segundo tiempo y poco a poco fueron encerrando a su rival.

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Costa de Marfil reaccionó, pero Haaland apareció

La presión marfileña finalmente tuvo premio al minuto 74. Amad Diallo encontró el empate y revivió por completo a los Elefantes, que vivían su mejor momento del partido.

Con el 1-1, el duelo parecía encaminarse al alargue. Costa de Marfil generaba peligro constante, acumulaba llegadas y obligaba a Noruega a resistir.

Pero cuando más sufría el conjunto europeo, apareció su máxima figura. Al minuto 86, Erling Haaland hizo lo que hacen los grandes delanteros: resolver. El atcante noruego aprovechó su oportunidad y marcó el 2-1 definitivo, silenciando la reacción africana.

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Brasil será el próximo rival

Pese a que Costa de Marfil generó más disparos y presionó hasta el final, Noruega fue letal en los momentos decisivos.

Con esta victoria, Noruega avanza a octavos de final, donde ahora tendrá una prueba monumental: enfrentarse a Brasil, una de las grandes candidatas al título.