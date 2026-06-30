A quién se enfrentarían Francia y Suecia si ganan en su partido de 16avos en el Mundial 2026

La fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa este martes con el partido de México y otros de los duelos más esperados de los 16avos de final. Francia buscará sellar su rol de candidato y Suecia intentará dar el golpe. Ya conocen quién sería su rival, pues este cruce también definirá al próximo rival de Paraguay en la siguiente ronda.

El ganador entre franceses y suecos enfrentará a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. La selección sudamericana aseguró su lugar después de eliminar a Alemania en tanda de penales, resultado que se convirtió en una de las sorpresas más importantes del torneo.

|REUTERS

Fecha, día y hora del Francia vs Suecia por los 16avos de final

El encuentro entre Francia y Suecia se jugará este martes 30 de junio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El partido comenzará a las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

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Paraguay espera rival entre Francia y Suecia

La selección paraguaya consiguió el boleto a los octavos de final después de superar a Alemania en penales tras empatar 1-1 en tiempo regular y tiempos extra. Orlando Gill fue una de las figuras del partido al detener dos penaltis.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro volvió a instalarse en octavos de final de una Copa del Mundo después de 16 años. Ahora espera al ganador del duelo entre Francia y Suecia para continuar su camino en el torneo.

|Instagram: Selección Paraguaya

¿Cómo llegan Francia y Suecia al Mundial 2026?

Francia avanzó como líder del Grupo I después de vencer a Senegal, Irak y Noruega durante la fase de grupos. El conjunto francés marcó 10 goles y recibió solo 2 anotaciones en esa etapa del campeonato.

Suecia clasificó como uno de los mejores terceros (del Grupo F). El equipo europeo derrotó a Túnez, perdió frente a Países Bajos y empató contra Japón antes de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Kylian Mbappé, delantero de Francia|FIFA

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