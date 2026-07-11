Noruega vs Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 11 de julio, partido de cuartos de final del Mundial 2026; marcador online
Noruega e Inglaterra se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. Sigue aquí el minuto a minuto, los goles y el marcador completamente EN VIVO.
Los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan con uno de los partidos más atractivos del torneo. Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado en Miami con un objetivo claro: conseguir el boleto a las semifinales y mantenerse en la pelea por levantar la Copa del Mundo.
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Los escandinavos llegan inspirados tras eliminar a Brasil con una brillante actuación de Erling Haaland, quien sigue peleando por la Bota de Oro. Del otro lado, Inglaterra viene de superar a México en un intenso partido de octavos de final y buscará confirmar su candidatura al título.
En TV Azteca Deportes te llevaremos el minuto a minuto EN VIVO, con todas las jugadas, goles, incidencias, alineaciones, cambios y el resultado actualizado al instante. Sigue aquí la cobertura completa del Noruega vs Inglaterra y no te pierdas ningún detalle del encuentro que definirá al tercer semifinalista del Mundial 2026.