Noruega vs Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 11 de julio, partido de cuartos de final del Mundial 2026; marcador online

Noruega vs Inglaterra EN VIVO Noruega vs Inglaterra EN VIVO Mundial 2026

Los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan con uno de los partidos más atractivos del torneo. Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado en Miami con un objetivo claro: conseguir el boleto a las semifinales y mantenerse en la pelea por levantar la Copa del Mundo.

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Los escandinavos llegan inspirados tras eliminar a Brasil con una brillante actuación de Erling Haaland, quien sigue peleando por la Bota de Oro. Del otro lado, Inglaterra viene de superar a México en un intenso partido de octavos de final y buscará confirmar su candidatura al título.

En TV Azteca Deportes te llevaremos el minuto a minuto EN VIVO, con todas las jugadas, goles, incidencias, alineaciones, cambios y el resultado actualizado al instante. Sigue aquí la cobertura completa del Noruega vs Inglaterra y no te pierdas ningún detalle del encuentro que definirá al tercer semifinalista del Mundial 2026.