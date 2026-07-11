La HORA EXACTA para ver el Noruega vs Inglaterra, por los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan este sábado con uno de los partidos más atractivos de la ronda. Noruega e Inglaterra se enfrentarán con un boleto a las semifinales en juego, en un duelo que promete goles, intensidad y un choque entre dos de los mejores delanteros del planeta: Erling Haaland y Harry Kane.

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Pocas selecciones llegan con tanta confianza como Noruega. El conjunto escandinavo ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato y confirmó que va en serio al eliminar a Brasil en los octavos de final. La figura volvió a ser Haaland, quien mantiene un ritmo goleador impresionante y todavía pelea por quedarse con la Bota de Oro del torneo.

Enfrente estará una Inglaterra que tuvo que sufrir para dejar fuera a México en un partido lleno de emociones. Los dirigidos por Thomas Tuchel mostraron carácter para resistir en inferioridad numérica durante varios minutos y ahora buscarán dar un paso más rumbo al ansiado campeonato.

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Haaland y Kane protagonizan uno de los grandes duelos del Mundial

Más allá del boleto a las semifinales, el encuentro tendrá un atractivo especial por el enfrentamiento entre dos delanteros que atraviesan un gran momento.

Haaland llega con siete goles y buscará convertirse en el primer europeo desde Gerd Müller en marcar en sus primeros cinco partidos de una Copa del Mundo. Del otro lado estará Harry Kane, quien suma seis anotaciones y mantiene viva la esperanza inglesa de volver a disputar una final mundialista.

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¿A qué hora y dónde ver el Noruega vs Inglaterra en México?

El partido entre Noruega e Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, se disputará este sábado 11 de julio en el Miami Stadium. El silbatazo inicial está programado para las 3:00 de la tarde, tiempo del centro de México.

Los aficionados podrán seguir el encuentro completamente GRATIS por TV Azteca, cuya transmisión comenzará desde las 2:40 PM a través de Azteca 7, Azteca Deportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes, con toda la previa, el análisis y la narración del equipo encabezado por Christian Martinoli y Luis García.