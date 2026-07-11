Juegos GRATIS que transmitirá TV Azteca HOY sábado 11 de julio de los cuartos de final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su momento más emocionante. Este sábado 11 de julio se disputarán los últimos dos partidos de los cuartos de final, instancia en la que comenzarán a definirse las selecciones que pelearán por el campeonato.

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Aunque la jornada contará con dos encuentros, TV Azteca llevará completamente GRATIS el primero de ellos, un choque que promete espectáculo por la calidad de los futbolistas que estarán sobre la cancha. Noruega e Inglaterra se enfrentarán por un boleto a las semifinales en un duelo que reúne a dos de los delanteros más letales del futbol mundial: Erling Haaland y Harry Kane.

La transmisión arrancará desde las 2:40 de la tarde, con toda la previa, el análisis y la narración del equipo encabezado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, a través de Azteca 7, Azteca Deportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Noruega vs Inglaterra: Mira EN VIVO y GRATIS el partido de cuartos de final del Mundial 2026 por TV Azteca

Noruega quiere seguir sorprendiendo; Inglaterra busca volver a una semifinal

La gran revelación de esta Copa del Mundo ha sido Noruega. El conjunto escandinavo eliminó a Brasil en los octavos de final gracias a un doblete de Erling Haaland y llega con una confianza enorme para enfrentar a una selección inglesa que también sufrió de más para instalarse entre los ocho mejores.

Los dirigidos por Thomas Tuchel dejaron en el camino a México en un partido intenso que se resolvió por 3-2, a pesar de disputar buena parte del encuentro con un hombre menos. Ahora buscarán dar un paso más hacia el objetivo de conquistar un título que se les ha negado durante décadas.

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¿Qué partido transmite TV Azteca HOY sábado 11 de julio?

La transmisión de TV Azteca comenzará a las 2:40 PM, tiempo del centro de México, con toda la cobertura previa al encuentro entre Noruega e Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026.

El silbatazo inicial será a las 3:00 de la tarde, y los aficionados podrán seguir el partido completamente GRATIS por Azteca 7, Azteca Deportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

El ganador avanzará a las semifinales para enfrentarse al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza, por lo que está en juego mucho más que un simple boleto a la siguiente ronda.