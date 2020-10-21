El australiano Adam Scott no podrá jugar esta semana en California por salir positivo a COVID-19

THOUSAND OAKS, CALIFORNIA.- El australiano Adam Scott, integrante del PGA TOUR, se retiró del ZOZO CHAMPIONSHIP @ SHERWOOD después de dar positivo por COVID-19. El ex número uno del mundo, formaba parte del field de la competencia a dar inicio mañana en el Sherwood Country Club campo diseñado por Jack Nicklaus.

Scott ganador de 14 títulos en el PGA TOUR y quien compitió por última vez en el U.S. Open en septiembre pasado, contará con el apoyo total del circuito estadounidense durante su período de autoaislamiento bajo las pautas de las autoridades sanitarias del país de las barras y las estrellas.

"Si bien es difícil recibir esta clase de noticias, ya que tenía muchas ganas de jugar esta semana, mi enfoque ahora está en la recuperación para el tramo final del otoño", dijo Scott de 40 años y originario de Adelaida, Australia y quien ganara el Masters Tournament en Augusta National en 2013.

Herman entra al quite

El primer suplente, el estadounidense Jim Herman reemplazará a Scott en el campo. Cabe recordar que la semana anterior, el actual número uno del Official World Golf Ranking (OWGR) Dustin Johnson, se dio de baja del THE CJ CUP @ SHADOW CREEK en Las Vegas, Nevada, por dar positivo también a una prueba de coronavirus.