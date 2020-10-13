El Jugador del Año del PGA TOUR Dustin Johnson causa baja de torneo en Las Vegas

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- El integrante del PGA TOUR, Dustin Johnson, se retiró del THE CJ CUP @ SHADOW CREEK luego de dar positivo por COVID-19. Al experimentar síntomas, el golfista estadounidense notificó a los funcionarios de la mejor gira del mundo y se le administró una prueba, y el resultado positivo obligó a retirarse del evento.

Johnson nombrado apenas hace unas semanas como Jugador del Año del PGA TOUR, quien compitió por última vez en el U.S. Open, contará con el apoyo total del circuito del vecino país del norte durante su período de autoaislamiento bajo las pautas de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades).

Agradeció al PGA TOUR

"Obviamente, estoy muy decepcionado", dijo Johnson. “Tenía muchas ganas de competir esta semana, pero haré todo lo posible para regresar lo más rápido posible. Ya he recibido algunas llamadas con el equipo médico del TOUR y agradezco todo el apoyo y la orientación que me han brindado ".

El primer suplente J.T. Poston, reemplazará a Johnson en el torneo a dar inicio el próximo jueves en el Shadow Creek Golf Course, de Las Vegas, Nevada, donde estará en juego una bolsa de nueve millones 750 mil dólares y en la cual estarán participando los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.