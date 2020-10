Finau, Fowler y Ancer encabezan a los primeros confirmados para el Mayakoba Golf Classic

PLAYA DEL CARMEN, MÉXICO —El campeón defensor Brendon Todd, Tony Finau, Rickie Fowler, y el mexicano Abraham Ancer son algunos de los profesionales ya confirmados que sobresalen dentro del field de 132 jugadores que competirán en el Mayakoba Golf Classic por una bolsa de $7.2 millones de dólares, y un pase directo al Masters en Augusta 2021.

En un año sin precedentes, el Mayakoba Golf Classic se verá diferente debido a los nuevos protocolos implementados para la pandemia pero será igual de importante y especial como en todas sus ediciones. Este histórico evento, continúa siendo el torneo que ha repartido más dinero en la historia del golf en Latinoamérica, con más de 68.4 millones de dólares durante las pasadas 13 ediciones y es el que ha brindado las mayores oportunidades para que los mexicanos y latinos se acerquen a las Grandes Ligas, como lo es el PGA TOUR.

El field de esta edición empieza a tomar forma, con los estadounidenses Finau, con 31 años de edad, y No. 17 del Ranking Mundial Oficial de Golf (OGWR), regresa al Mayakoba Golf Classic, y lo jugará por quinta ocasión en su carrera como ocurrió durante las ediciones del 2014, 2016, 2018 y 2019; por su parte Fowler, el actual jugador 43 del mundo regresa por tercer año, luego de un año de ausencia por problemas físicos en 2019. Logró el subcampeonato en 2017, y un Top 20, en 2018.

Ancer, el tamaulipeco y estrella nacional, se encuentra como No. 21 del Ranking Mundial Oficial de Golf (OGWR) y participará en el Mayakoba Golf Classic por sexto año consecutivo; Carlos Ortiz, de Guadalajara, Jalisco, y quien tuvo el mejor desempeño de un mexicano en la historia del torneo, al terminar empatado en segundo lugar en la edición 2019, regresa por séptimo año consecutivo. También se suman al evento el venezolano Jhonattan Vegas y el argentino Emiliano Grillo.

Dentro del field podremos ver a las jóvenes estrellas, el estadounidense Cameron Champ con 25 años de edad y con dos victorias en el PGA TOUR, y por tercera vez consecutiva, al noruego Viktor Hovland con 23 años de edad y número 29 del mundo.

Ex campeones

Hasta ahora, los campeones pasados que estarán en la edición 2020 son los estadounidenses Brendon Todd, campeón defensor del torneo y número 39 del mundo, Patton Kizzire (2018), Pat Perez (2016), Charley Hoffman (2014), Brian Gay (2008) y el norirlandés Graeme McDowell (2015).

Los estadounidenses Billy Horschel, con cinco victorias en el PGA TOUR y No. 35 del del Ranking Mundial Oficial de Golf (OGWR); Jason Dufner, con cinco triunfos en el PGA TOUR, incluyendo el PGA Championship de 2013; Brandt Snedeker, con nueve triunfos en el PGA TOUR; Stewart Cink, con siete victorias en el PGA TOUR y rankeado No. 3 del FedEx Cup, y Hudson Swafford, con dos triunfos en el PGA TOUR y clasificado No. 6 del FedEx Cup, también han confirmado su participación.

También dentro del field, estará el escocés Martin Laird, con cuatro victorias en el PGA TOUR y No. 4 del FedEx Cup; el inglés Luke Donald, quien jugará el torneo por tercera ocasión (2016 y 2019), y el noruego/mexicano Kristoffer Ventura, que jugará por segunda vez consecutiva.

Mexicanos Invitados

Como ya es tradición, y porque Mayakoba continúa comprometido con el crecimiento de golf en México, el torneo otorgará tres exenciones especiales a profesionales mexicanos: Roberto Díaz es el primero en recibirlo, al tener la mejor posición dentro del Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR), fuera de los jugadores que ya cuentan con su tarjeta PGA TOUR; Aarón Terrazas recibe la segunda invitación, al haber terminado como el mejor mexicano dentro del Latin America Amateur Championship 2020, que se jugó en Mayakoba el pasado enero.