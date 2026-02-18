Checo Pérez reaparece en la foto oficial de la F1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya comenzó a calentar motores y la tradicional fotografía oficial reunió a los 22 pilotos que competirán este año. Entre ellos, el regreso que más llama la atención en México y Latinoamérica: Sergio Pérez.

Checo, vestido con su nómex negro de Cadillac, aparece sentado en la primera fila, en el extremo izquierdo. Una imagen que simboliza su vuelta al Gran Circo después de que al final de 2024 fue despedido por Red Bull y se tomó un año sabático en 2025.

La postal también marca un momento histórico: por primera vez en años, la parrilla cuenta con 22 pilotos, tras el ingreso de la escudería Cadillac a la máxima categoría.

Norris al centro, Checo en primera fila

En el centro de la imagen y en primer plano aparece el nuevo campeón del mundo, Lando Norris, representante de McLaren. El británico es ahora la referencia del campeonato y el hombre a vencer.

La primera fila la completan nombres de peso: Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari), Gabriel Bortoleto (Audi) y Liam Lawson (Racing Bulls). Una mezcla de experiencia y juventud que anticipa una temporada intensa.

En la segunda fila destacan figuras como Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen con Red Bull, Alex Albon (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin), además de jóvenes talentos como Oliver Bearman e Isack Hadjar.

En la última fila aparecen nombres consolidados como Fernando Alonso (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren), Valtteri Bottas (Cadillac) y Kimi Antonelli (Mercedes), completando una parrilla que promete espectáculo desde la primera curva.

Arranca la cuenta regresiva

La fotografía oficial llega en medio de los test de pretemporada en Bahréin, que por segunda ocasión alberga las últimas pruebas antes del inicio formal del campeonato. La primera carrera será el 7 de marzo en el Gran Premio de Australia, donde comenzará oficialmente la batalla por el título.

Para Checo Pérez, esta temporada representa una revancha deportiva. Ahora con Cadillac, el piloto tapatío buscará demostrar que todavía tiene gasolina para competir al máximo nivel.

La imagen ya está tomada. Ahora, es momento de que hablen los motores. Y México estará atento a cada vuelta de su piloto.

