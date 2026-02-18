La frase de Charles Leclerc que nadie quería escuchar en Ferrari

Charles Leclerc no suele disfrazar lo que piensa. Y esta vez tampoco lo hizo. Después de seis días intensos de pruebas en Baréin, con el nuevo SF-26 acumulando kilómetros sin mayores sobresaltos, el piloto monegasco soltó una reflexión que seguramente no hará sonreír a los tifosi: Ferrari, hoy por hoy, no está al frente.

“Estamos detrás… pero cerca”, Leclerc fue directo. Mientras analizaba el comportamiento del coche y el panorama general de la parrilla, dejó claro que ve a Red Bull y Mercedes un paso adelante.

Parte del juego en pretemporada es esconder cartas, es decir, no mostrar todo el potencial y características del auto. Pero más allá de la diplomacia habitual, fue contundente: “Nosotros estamos detrás, pero cerca”.

Mercedes y Red Bull parten más fuertes que Ferrari

Ferrari completó más de 4.500 kilómetros en los test, superando incluso lo que el equipo tenía previsto. La fiabilidad fue sólida, el ritmo consistente y el trabajo de correlación entre pista y simulador parece estar funcionando. Sin embargo, los destellos del nuevo Red Bull, ahora con motor Ford, y la velocidad mostrada por Mercedes dejaron una impresión fuerte en el paddock.

El nuevo reglamento podría cambiarlo todo

Leclerc también advirtió que 2026 no será una temporada sencilla para nadie. Con el nuevo reglamento y la división 50-50 entre motor de combustión y energía eléctrica, la gestión del MGU-K (que ahora entrega hasta 350 kW) añade una variable impredecible.

“Adelantar será duro, las salidas generan incógnitas y estás en manos del enemigo”, señaló. Una frase que suena casi a advertencia: el caos podría ser parte del espectáculo.

Y cuando Leclerc reconoce que otros parecen estar por delante, el mensaje es claro: el margen es mínimo y el tiempo que tienen para igualar a los rivales, también.