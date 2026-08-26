Este podría ser el día de debut de César Huerta con Pumas

Se anunció entre los insiders más importantes del medio, se concretó su llegada a México y en próximas horas los Pumas anunciarán la vuelta de uno de sus mejores futbolistas de los años recientes. Tras ser borrado por completo de los planes del Anderlecht, César Huerta vuelve a México con 25 años y la ilusión de retomar continuidad y relevancia como futbolista profesional. Este es el panorama para su regreso con los auriazules.

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¿Cuándo debutaría César Huerta con los Pumas?

Con una carrera donde pasó por clubes como Chivas y Mazatlán, el Chino encontró su mejor versión con los universitarios. Eso le valió dar el salto a Europa a principios de 2025 para logra un paso regular-malo en las filas del Anderlecht. Sin embargo, en su regreso a México dijo que elegir a Pumas le fue sencillo y por eso retornó para buscar su mejor versión.

Aún no es anunciado oficialmente como refuerzo auriazul, sin embargo es cosa de superar los procedimientos como firma de contrato y exámenes médicos. Por ello, se da como un hecho su contratación. En ese sentido, a mitad de semana tocará adaptarse al grupo, ponerlo en tono físico según lo que quiera el cuerpo técnico y esperar que tenga minutos en breve.

Si se toma en cuenta que esta semana será de adaptación, se percibe prácticamente imposible que debute este viernes contra los Xolos de Tijuana en la Jornada 6 del Apertura 2026. Por eso, la fecha más probable de que al menos le den minutos, es la del domingo 6 de septiembre cuando reciban al León en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cuándo fue la última vez que César Huerta jugó con los Pumas?

La afición espera que su refuerzo estelar ayude en cancha lo antes posible, pero será decisión del cuerpo médico y el trabajo físico que demuestre César Huerta, para verle re-debutar con los Pumas de la UNAM. En dicho aspecto, los aficionados verán de vuelta a uno de sus futbolistas favoritos casi dos años después. El último duelo que el Chino tuvo con los auriazules fue el primero de diciembre de 2024… cuando cayeron en el duelo de vuelta ante Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Torneo Apertura de dicho año.