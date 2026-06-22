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Egipto consigue su primera victoria en Copas Mundiales tras remontar ante Nueva Zelanda

La Selección de Egipto vino de atrás para remontar el marcador ante Nueva Zelanda y sumar su primer triunfo en Mundiales

FIFA World Cup 2026 - Group G - New Zealand v Egypt
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - New Zealand v Egypt - BC Place, Vancouver, Canada - June 21, 2026 Egypt’s Mahmoud Trezeguet celebrates scoring their third goal with teammates IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin|ANNE-MARIE SORVIN/IMAGN IMAGES via Reuters

Escrito por: Francisco Fernández

La Selección de Egipto consiguió su primer victoria en cuatro participaciones en Copas Mundiales de la FIFA tras vencer este domingo 3-1 a su similar de Nueva Zelanda en un partido que comenzó perdiendo, pero que pudo darle vuelta gracias a su ímpetu y empuje y comandados por Mohamed Salah.

Las Selecciones de Nueva Zelanda y Egipto disputan este domingo 21 de junio su segundo partido de la Fase de Grupos del sector G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en la cancha Vancouver, Canadá, en donde buscarán su primera victoria del torneo tras empatar en sus presentaciones ante Irán y Bélgica, respectivamente.

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Horario de Nueva Zelanda vs Egipto

Nueva Zelanda en contra de Egipto comienza en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y corresponde al último partido de la jornada del domingo 21 de junio del Mundial 2026, después de que España le ganó 4 a 0 a Arabia Saudita, Bélgica e Irán empataron a cero goles y Uruguay y Cabo Verde empataron también, pero a dos goles.

¿En qué estadio se juega el Nueva Zelanda vs Egipto?

El partido de Nueva Zelanda y Egipto se juega en el Estadio de Vancouver, ubicado en Vancouver y en el que también se disputarán los partidos de Suiza vs Canadá y Nueva Zelanda vs Bélgica.

Pronóstico de Nueva Zelanda vs Egipto

La cuota para la victoria de Egipto se encuentra en 1.60, mientras que para la victoria de Nueva Zelanda está a 5.75 y el empate a 4.10, por lo que el pronóstico es que Egipto se lleve la victoria frente a la escuadra neozelandesa.

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