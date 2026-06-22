Nueva Zelanda vs Egipto: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 21 de junio, partido con Tim Payne y Mohamed Salah del Grupo G del Mundial 2026 en línea

Las Selecciones de Nueva Zelanda y Egipto disputan este domingo 21 de junio su segundo partido de la Fase de Grupos del sector G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en la cancha Vancouver, Canadá, en donde buscarán su primera victoria del torneo tras empatar en sus presentaciones ante Irán y Bélgica, respectivamente.

Te puede interesar: OFICIAL: Cabo Verde anota su primer gol en la historia de los Mundiales y pone contra las cuerdas a Uruguay

Horario de Nueva Zelanda vs Egipto

Nueva Zelanda en contra de Egipto comienza en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y corresponde al último partido de la jornada del domingo 21 de junio del Mundial 2026, después de que España le ganó 4 a 0 a Arabia Saudita, Bélgica e Irán empataron a cero goles y Uruguay y Cabo Verde empataron también, pero a dos goles.

¿En qué estadio se juega el Nueva Zelanda vs Egipto?

El partido de Nueva Zelanda y Egipto se juega en el Estadio de Vancouver, ubicado en Vancouver y en el que también se disputarán los partidos de Suiza vs Canadá y Nueva Zelanda vs Bélgica.

Pronóstico de Nueva Zelanda vs Egipto

La cuota para la victoria de Egipto se encuentra en 1.60, mientras que para la victoria de Nueva Zelanda está a 5.75 y el empate a 4.10, por lo que el pronóstico es que Egipto se lleve la victoria frente a la escuadra neozelandesa.