Ex técnico de Cruz Azul entra en carrera por el banquillo de Rayados

En Monterrey no hubo margen para esperar. Horas después de la derrota ante Cruz Azul, la directiva de Rayados decidió cerrar la etapa de Domènec Torrent al frente del equipo. El anuncio fue oficial y marcó el fin de ciclo para el técnico español.

Pero ahora comienza lo realmente interesante. La silla del banquillo regiomontano ya tiene candidatos, y uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de Robert Dante Siboldi. Sí, un ex entrenador de Cruz Azul que conoce perfectamente la presión de dirigir en plazas exigentes.

Robert Dante Siboldi, el ex Cruz Azul que podría llegar a Rayados

Siboldi no es un desconocido en el futbol mexicano. Su pasado en Cruz Azul y su paso por Tigres lo convierten en una figura con experiencia en escenarios de alta tensión. Para Rayados, su perfil encaja en un momento donde se busca carácter, estructura defensiva y resultados inmediatos.

El despido de Torrent se dio tras una etapa irregular y luego de una conferencia que no gustó a la directia, posterior a la caída frente al cuadro cementero. El ambiente ya venía cargado de tensión y la derrota terminó por acelerar la decisión.

Otros nombres en la lista para dirigir a Monterrey

Siboldi no camina solo en esta carrera. También aparecen en el radar técnicos con trayectoria internacional y experiencia en Liga MX como Miguel Herrera y Diego Alonso. Incluso el nombre de Marcelo Gallardo ha sido vinculado en el entorno del club.

El común denominador es claro: Rayados busca un entrenador de peso, capaz de gestionar vestuario y aspiraciones de título.