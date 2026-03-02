OFICIAL: este es el sueldo que tenía Doménec Torrent en Rayados de Monterrey

Rayados sorprendió a sus aficionados durante la jornada de este lunes 2 de marzo al anunciar de forma oficial la salida de Domenec Torrent de la institución. El español ya dejó de ser entrenador del primer equipo luego de un inicio irregular en el Clausura 2026. Esto significa que Monterrey liberará una buena cantidad de dinero, el cual estaba destinado para pagar el salario de su extécnico.

Distintos reportes mencionan que Torrent acordó un salario anual de 1,5 millones de dólares con la directiva de Rayados al firmar su contrato en mayo del año pasado. El mismo contaría con bonos de rendimiento, aunque no fueron revelados. Lo cierto es que el conjunto regiomontano no consiguió títulos desde que el español asumió como su director técnico, por lo que solamente habría recibido el salario acordado sin premios.

Torrent tenía un jugoso salario en Monterrey|Crédito: Mexsport

Entre los logros más destacados de Torrent se encuentra la clasificación a octavos de final del Mundial de Clubes 2025, luego de finalizar en segundo lugar del Grupo E que tenía como rivales a Inter de Milán, River Plate y Urawa Reds.

Además, el entrenador consiguió clasificar a las semifinales del Apertura 2025 luego de haber clasificado a la Liguilla de forma directa al posicionarse en quinto lugar en la tabla general. En cuartos de final derrotó al Club América, pero el sueño del título llegó a su fin tras cruzarse con Toluca, equipo que posteriormente sería campeón de la Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



Cruz Azul fue el último rival de Torrent como DT de Rayados

Rayados no pudo superar a Cruz Azul en el Estadio BBVA durante la Jornada 8 y fue superado por 2-0. Este resultado colocó a los de Sultana del Norte en la novena posición de la tabla general de la Liga BBVA MX. De momento, están fuera de los puestos de clasificación a la Liguilla, factor que también fue importante para tomar la decisión de despedir a Torrent.

Rayados despide a Torrent

A través de sus redes sociales, Monterrey anunció el despido de su entrenador: “El Club de Fútbol Monterrey informa que ha tomado la decisión de dar por terminada la gestión de Domènec Torrent como director técnico del primer equipo”.

“Agradecemos a Dome y a su cuerpo técnico por su trabajo en esta etapa, y les deseamos éxito en sus futuros proyectos. Reconocemos el apoyo de nuestra afición y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para alcanzar los resultados deportivos que merece”, concluyeron.