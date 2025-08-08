El equipo que un día brilló con Memo Ochoa y hoy cayó a la tercera división por algo terrible

El Club Ajaccio cayó a la Tercera División de Francia debido a problemas financieros, pues la Dirección Nacional de Control de Gestión (DNCG) consideró que el equipo no cumplía con los requisitos para mantenerse en la Ligue 2. Por ello, el club en el que algún día brilló Memo Ochoa descendió a una categoría que no es considerada como profesional en el país europeo. Es un héroe para México, pero su valor cayó de 8 millones a 500.000 y ahora no tiene equipo .

Ajaccio estuvo en la Ligue 1 (Primera División de Francia) entre 2011 y 2014, tiempo en el que permaneció el portero mexicano en el club. Fue en el año mundialista de Brasil que el equipo descendió a la Liga 2 y no fue hasta la Temporada 2021-2022 que regresaría a la máxima categoría. Conoce el ultimátum que le puso Javier Aguirre a Ochoa que lo cambiaría todo .

@yosoy8a Memo Ochoa brilló con el Ajaccio durante 3 temporadas, antes de que descendiera de división

Sin embargo, Los Osos, como se le conoce al equipo en Francia, volvieron a descender un año después tras una temporada complicada. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Ajaccio cae a la llamada Championnat National por problemas financieros, pues en 2024 ocurrió lo mismo; no obstante, apelaron la decisión.

¿Cómo fue el paso de Memo Ochoa por el equipo que hoy cayó a la tercera división?

Memo Ochoa cumplió su sueño de jugar en Europa gracias a que el Ajaccio lo fichó en 2011, convirtiéndose así en el primer portero mexicano en salir al viejo continente. El arquero destacó en su primer torneo con Los Osos y tuvo un gran partido ante Marsella, duelo que es recordado por atajar 13 tiros, una marca récord en la Ligue 1.

“La visita del Ajaccio a Marsella obliga a recordar la grandísima actuación de Guillermo Ochoa en octubre de 2011. ¡Con 13 atajadas! Récord vigente en Francia”, compartió la liga del país europeo en sus redes sociales en 2022 y, 3 años después de ello, todavía ningún portero ha superado el hito del mexicano.

Ochoa estuvo 3 temporadas en Ajaccio hasta 2014, año en el que el club descendió a la Liga 2 y el portero mexicano fichó por el Málaga de España después de tener una destacada actuación con la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014.