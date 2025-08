Memo Ochoa no la tendrá sencilla: Aguirre le dio un ultimátum que lo cambiaría todo

El legendario portero mexicano Memo Ochoa tiene un sueño claro y es es el de llegar a la Copa del Mundo del 2026 en la que México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones, pero el canterano del América no pasa por su mejor momento, pues así como no tiene equipo y necesita acumular minutos por petición de Javier Aguirre, también su costo ha descendido importantemente.

Por el momento, Guillermo Ochoa se encuentra entrenando con el Portimonense SC, equipo de la segunda división de Portugal, después de salvarse del descenso con el AVS, pero su futuro no está definido al 100 por ciento y algunos reportes indican que Javier Aguirre ya le pidió mínimo mil minutos en el terreno de juego si quiere ir al Mundial de Futbol.

Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa fue un héroe para México en los Mundiales, pero ahora a sus 40 años se encuentra sin equipo

Memo Ochoa una leyenda de la Selección Mexicana de Futbol

Sin duda, Memo Ochoa es uno de los referentes en la historia de la Selección Nacional de México, su trayectoria lo respaldo y, aunque ha sido duramente criticado, también se le ha reconocido que, defendiendo la camiseta verde, es uno de los que más ha rendido.

Con la Selección Mexicana de Futbol, Memo Ochoa ha disputado 152 partidos y ha recibido 152 goles, dejando su portería en blanco en 65 ocasiones, por lo que los diferentes entrenadores que ha tenido desde Ricardo La Volpe, quien lo llevó al Mundial del 2006, ha reconocido su nivel.

Los primeros dos Mundiales no los jugó, aunque mucho se dijo que el de Sudáfrica 2010 era, sin duda, el que debía de disputar, pues estaba pasando por un gran momento, pero en aquella ocasión Javier Aguirre decidió darle la oportunidad a Óscar Pérez.

Para las justas de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Guillermo Ochoa ha sido un inamovible y el futbolista que ha salvado a México de varios descalabros, recordando algunas de sus formidables atajadas.

¿Qué porteros se perfilan para ir al Mundial del 2026?

Hasta el momento todo parace indicar que hay dos porteros que tienen seguro su lugar y ellos son Luis Ángel Malagón del América y Raúl Rangel de las Chivas, pero diversos rumores aseguran que aún ninguno de los dos convence al ciento por ciento a Javier Aguirre y, por lo mismo, querrá que Ochoa pueda tener minutos para saber si lo considera en el arco.

Malagón se ha adueñado de la portería, pero su lugar no está tan seguro después de algunos errores que tuvo en la Copa Oro 2025, y que no pasa por un buen momento con el América. Por su parte, Rangel es un arquero más completo para algunos especialistas, pero aún no tiene la experiencia de cargar en hombres a una Selección Nacional. Al final Javier Aguirre será quien decida qué portero le convence más.