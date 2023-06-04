El alemán Julian Nagelsmann sería el nuevo técnico del PSG

El entrenador germano Julian Nagelsmann es la elección principal del Paris Saint-Germain (PSG) para sustituir en el banquillo al francés Christophe Galtier y las negociaciones se encuentran avanzadas, según informó este día el diario deportivo L'Équipe.

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Según las fuentes de L’Équipe, el diálogo entre ambas partes se remonta ya a varias semanas y el acuerdo está próximo.

Nagelsmann llegaría acompañado del exfutbolista francés Thierry Henry como su número dos.

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El técnico alemán, que con 35 años ha gozado de una carrera estelar, dirigió entre 2021 y hasta marzo pasado al Bayern Munich, con quien ganó una Bundesliga.

Antes de esa etapa había batido el récord como entrenador más joven de la historia de la Bundesliga al dirigir al Hoffenheim en 2016, tras lo cual pasó también por el banquillo del R. B. Leipzig, actual campeón de la Copa de Alemania.

Otros candidatos para dirigir al PSG

Otros nombres han sonado para sustituir a Galtier, que llegó a comienzos de la temporada pero no supo conquistar ni a la directiva ni a la afición parisina, aun con el título de liga logrado esta temporada.

A finales de mayo, el diario Le Parisien, muy próximo al PSG, apuntaba al español Luis Enrique como favorito para tomar las riendas del equipo parisino.

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Recurrente en las quinielas fue también el portugués José Mourinho, actualmente al frente de la Roma, con quien fue subcampeón de la Europa League, pero la prensa deportiva francesa aseguraba que no se sentía muy atraído por dirigir al PSG.

El italo-brasileño Thiago Motta, que ha completado una gran temporada en el Bolonia, y el argentino Marcelo Gallardo sonaron también como candidatos.