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Los números de Lionel Messi y Sergio Ramos en su paso por el PSG

Luego del partido de la Fecha 38 de la Ligue 1, Leo Messi y Sergio Ramos han finalizado su contrato con el Paris Saint-Germain con derrota ante el Clermont

Lionel Messi en su último juego con el PSG

Escrito por: Oscar Rodríguez

Este 3 de junio, Sergio Ramos y Lionel Messi disputaron su último partido con la camiseta del Paris Saint-Germain. Ambos jugadores dejan al equipo de la capital de Francia tras terminar su contrato y haber tomado la decisión de no renovar con la escuadra dirigida por Christophe Galtier.

Durante el juego correspondiente a la Fecha 38 de la Ligue 1, Lionel Messi y Sergio Ramos fueron titulares y el zaguero pudo despedirse con un gol al minuto 16 del partido. Con un remate de cabeza, el defensor español hizo el 1-0 en la pizarra para poner en ventaja a su equipo.

Saltando como titular junto a Leo Messi, el recibimiento en casa no fue como se esperaba, pues los futbolistas fueron abucheados por decidir marcharse del club.

Sin embargo, tras el gol las cosas cambiaron. Desde su llegada al equipo de la capital de Francia, Sergio Ramos vio su segunda campaña en la Ligue 1.

En la Temporada 2022/23, el defensor tuvo un registro de 33 partidos jugados y dos anotaciones. Anteriormente, en su primer certamen con el PSG, Ramos tuvo una marca de 12 encuentros jugados.

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Los números de Leo Messi con el PSG

Por su parte, 'La Pulga' tuvo un registro de 32 partidos jugados a lo largo de la Temporada 2022/23 de la Ligue 1, campaña en la que hizo 16 goles y dio 16 asistencias para coronarse como líder en pases de gol.

Anteriormente, en su primer certamen con el PSG, el astro argentino tuvo una marca de 26 encuentros jugados y 6 tantos con el equipo de Christophe Galtier.

Luego de dos temporadas con el Paris Saint-Germain, Leo Messi pudo conquistar dos títulos de Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

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