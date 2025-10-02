¿Se tiene que ir? Los números de Efraín Juárez al mando de Pumas

El Clásico Capitalino pegó en el fondo de la afición, tras la goleada del América 4-1 ante los Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, es un resultado que aumenta la presión sobre el técnico Efraín Juárez que comienza a sondear el entorno, quien además se fue expulsado en el primer tiempo por protestas al cuerpo arbitral.

Te puede interesar: OFICIAL: Confirman al artista del medio tiempo del Super Bowl LX

Las Águilas demostraron su superioridad desde el inicio, pero la anotación no llegó debido a un pletórico Keylor Navas que salvó su arco con grandes atajadas. Con el resultado final, en el banquillo universitario crece la incertidumbre, Juárez acumula 10 victorias, 8 empates y 10 derrotas en los 28 partidos al mando, con un balance negativo de goles 42 a favor por 44 en contra.

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Juárez, apuntado por la afición de Pumas

La expulsión del estratega mexicano reflejó la frustración de una noche donde su equipo parece nunca haber encontrado respuestas y capacidad de reacción. Las afición felina mostró su descontento al final del encuentro en redes sociales, a tal nivel, de que diferentes medios señalan que su continuidad podría estar en el aire.

Para el América, este triunfo consolida su momento de forma y los mantiene a escasos puntos del líder Cruz Azul. El equipo de André Jardine demostró profundidad ofensiva con variantes y eficacia, características que lo perfilan como serio candidato al título.

Ante Chivas, ¿se define el futuro de Juárez?

La directiva de Pumas enfrenta ahora una decisión crucial, que sea mantener y darle continuidad al proyecto de Juárez o buscar un nuevo timonel que revierta una racha que mantiene al equipo fuera de posiciones de liguilla. El próximo partido ante las Chivas podría ser determinante para el futuro del técnico.

Te puede interesar: La pesadilla de Chivas podría ser otro “Re Hecho en C.U.”