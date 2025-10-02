La pesadilla de Chivas podría ser otro “Re Hecho en C.U.”

La última vez que los auriazules derrotaron a Chivas fue en el torneo Apertura 2023. En aquel partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario, apareció una figura de Pumas, César Huerta.

Te puede interesar: Larcamón toma su decisión: ¿Sepúlveda o el Toro para comandar el ataque de Cruz Azul?

“El Chino” anotó por la vía del penal y mostró la playera con el mensaje “Re Hecho en C.U.”, haciendo alusión a su pasado en Chivas y el que era su gran presente en aquel entonces como azul y oro.

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Los exChivas que podrían marcar con Pumas

En esta ocasión, Pumas tiene a otro canterano del Rebaño Sagrado que podría repetir la historia y marcar ante los de Guadalajara en este duelo: José Juan Macías.

“Ahora, tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer como equipo, como grupo, un grupo muy sano, muy trabajador”, dijo Nathan Silva sobre el juego ante el Rebaño y el momento del club.

Los jugadores de Pumas piden que la afición apoye al club en este momento que atraviesa en el torneo Apertura 2025. Por otro lado, deberán sacar buenos resultados ante Chivas y Rayados si quieren meterse en la pelea por la Liguilla o Play-in.

“La gente está presente en todos los partidos, nos motivan, depende de nosotros hacer, dentro de la cancha, el día a día, entregarnos a cuerpo y alma para sacar los resultados positivos. Es lo que debemos hacer: estar juntos, como familia. Las victorias nos colocarán en una posición mejor”, aseguró Silva.

En Pumas todos quieren dar la cara

Los canteranos quieren hacer su parte y ganar protagonismo en esta altura del torneo, algo que reconoce Santiago Trigos, quien ha recibido la confianza de Efraín Juárez en este certamen.

“Yo lo considero un Clásico. Han sido juegos bastante buenos y cerrados. Es de suma importancia éste y los que quedan, son rivales directos y trabajamos para ganar. El futbol da revanchas en un corto plazo y trabajamos para ganar este partido y los siguientes”, sentenció el canterano universitario.

Pumas recibirá a Chivas este domingo y espera mejorar su imagen ante la afición felina.

Te puede interesar: Esto opinan en Pumas sobre la expulsión de Efraín Juárez