Los números que dejó Álvaro Fidalgo en el América

Hay salidas que duelen por el jugador y otras que pesan por lo que representó dentro del equipo. En América, donde la exigencia no baja, ganarse el cariño de la afición requiere rendimiento sostenido y momentos grandes. Por eso, cuando un futbolista se va con la etiqueta de ídolo, casi siempre deja algo más que estadísticas: deja una era.

Los números de Álvaro Fidalgo en el América

En números, el balance es contundente. Fidalgo disputó 227 partidos con América, firmó 22 goles y entregó 30 asistencias, registros que reflejan constancia y peso en la creación.

En el rubro de títulos, su etapa quedó marcada por cinco trofeos oficiales:



Apertura 2023 ante Tigres Clausura 2024 frente a Cruz Azul, y con esos dos campeonatos obtuvo el: Campeón de Campeones Apertura 2024 contra Monterrey Supercopa de la Liga MX ante Tigres.

Además, levantó la Campeones Cup ante Columbus en penales, aunque ese trofeo suele considerarse de carácter amistoso y sin aval de Concacaf/FIFA, por lo que normalmente no entra en el conteo de títulos oficiales.

Álvaro Fidalgo se despidió del América y firmó con el Real Betis, en un movimiento que cerró un ciclo de 5 años con los azulcremas. El detalle que volvió especial el anuncio fue el calendario: Fidalgo llegó a Coapa a inicios de febrero de 2021 y su salida se comunicó el 1 de febrero de 2026, como si el cierre se hubiera escrito con exactitud.

El debut de Fidalgo con el Betis

Del otro lado del Atlántico, Fidalgo ya se integró a su nuevo club y podría debutar este 5 de febrero ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey, un estreno que pondría su nueva etapa bajo reflectores desde el primer día.

