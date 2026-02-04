Esto es lo que necesita América para avanzar a los octavos de final de la Concachampions 2026

El Club América le quitó un increíble récord al Olimpia de Honduras al derrotarlos 2-1 en condición de visitante en el partido válido por la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup. En ese sentido, muchos fanáticos se preguntan qué necesitan las Águilas para pasar a octavos de final de la Concachampions 2026.

América, con un nuevo refuerzo desde la MLS y teniendo la revancha en la CDMX por delante, se prepara para disputar el encuentro de vuelta contra los hondureños. En ese marco, se supo que hay tres posibles resultados con los que el conjunto azulcrema pasaría a la siguiente ronda de la máxima competencia continental de la Concacaf. ¿Lo cumplirá?

El chileno marcó uno de los 2 goles con los que América ganó en la Concachampions.|Club América

Los 3 escenarios con los que el Club América pasaría a octavos de final de la Concachampions 2026

Victoria por el resultado que sea: Si América logra vencer al Club Deportivo Olimpia en el Estadio Ciudad de los Deportes, por cualquier diferencia (1-0, 2-1, 3-0, etc.) avanzará a los octavos de final de la competencia. Empate por cualquier resultado: Un 0-0, un 1-1 o cualquier otro tipo de igualdad le dará la clasificación al Club América para la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup 2026. Derrota 0-1: Perder por la mínima diferencia también le garantizará a los de André Jardine jugar los octavos de final. La Concachampions aún valora los goles de visitante como primer criterio de desempate ante igualdad en goles totales.

TE PUEDE INTERESAR:



Escenarios en los que Club América no jugaría los octavos de final de la Concachampions 2026