Los preocupantes números de Oscar Perea, nuevo refuerzo estrella del América

El mercado de transferencias finalmente se abrió para el Club América, institución que después de un periodo bastante cuestionable se hizo con los servicios de Oscar Perea, jugador colombiano que llegará a la escuadra azulcrema a fin de aumentar su capacidad goleadora y asistidora.

Colectivamente, al América no le alcanza

Oscar Perea llegará al América en calidad de cedido procedente del Racing de Estrasburgo, y aunque apenas tiene 20 años de edad, la realidad es que sus números han comenzado a preocupar a más de un aficionado, motivo por el cual aquí conocerás más respecto a su arribo.

¿Cuáles son los números de Oscar Perea, nuevo jugador del América?

Oscar Perea tiene 20 años y ha tenido la oportunidad de disputar minutos en el balompié del viejo continente; sin embargo, lo anterior no exime que sus números, al menos en cuanto a goles y asistencias se refiere, no sean extraordinarios tal y como la afición del Club América lo esperaba.

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𝐎𝐬𝐜𝐚𝐫 𝐏𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠



Le Racing Club de Strasbourg Alsace confirme le départ d'Oscar Perea pour le Club América.



Le communiqué 👉 https://t.co/xwiOEd4meq pic.twitter.com/MUocSX1Xvr — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 28, 2026

De hecho, a lo largo de la etapa que ha vivido en países como Colombia, Portugal y Francia, Oscar Perea únicamente acumula 82 juegos oficiales hasta ahora. En esta cantidad de partidos el sudamericano registra 10 anotaciones y seis pases a gol; es decir, un promedio de un gol cada ocho partidos.

Cabe mencionar que, en esencia, Oscar Perea puede jugar como extremo por ambas bandas e, incluso, en momentos disputar minutos por el centro del campo. Con ello, se espera que sus números puedan mejorar considerablemente en esta cesión que tendrá con el América.

¿Cuál es el objetivo de Guillermo Almada con su nuevo jugador?

Se sabe que Guillermo Almada es uno de los entrenadores que mejor trabaja con los jugadores jóvenes gracias a su paso por Santos y Pachuca. Por tal motivo, se espera que pueda sacar las mejores virtudes posibles a un elemento que busca demostrar su calidad desde el minuto 1.