Nunca le falló al América, alcanzó su precio máximo en ese club y ahora no tiene ni equipo

Durante varios años, Nicolás Benedetti supo ser una alternativa útil para el Club América. Pese a las lesiones y la irregularidad, dejó momentos de calidad que lo hicieron alcanzar la valoración de mercado más alta de su carrera, un reflejo del potencial que tenía. Desafortunadamente, el tiempo pasó y hoy, con 28 años, no tiene equipo definido para 2026 .

Benedetti encontró la continuidad que esperaba tras salir de Coapa y sumarse a Mazatlán en 2022. Allí logró consolidarse definitivamente en la Liga BBVA MX y ganarse el cariño de la afición. Pese a que muchos imaginaban que seguiría con los Cañoneros el año que viene, decidió no renovar su contrato.

|Instagram @nicolasbenedetti10

El futbolista colombiano tuvo la oportunidad de extender su vínculo con el club de Sinaloa, pero prefirió cambiar de aires y marcharse gratis a fin de año. "Mazatlán informa que Nicolás Benedetti ha decidido no renovar su contrato", se informó mediante un comunicado.

"Agradecemos profundamente su entrega, profesionalismo y compromiso mostrado durante todo el tiempo que defendió con orgullo la camiseta morada", concluyó el club. Benedetti disputó 92 partidos con los Cañoneros, convirtió 18 goles y dio 16 asistencias.

¿Cómo fue el paso de Benedetti por el América?

Benedetti llegó a Coapa en 2019, proveniente del Deportivo Cali de su Colombia natal. Pese a su talento y a la fe que el América tenía en él, los problemas físicos le impidieron tener continuidad y poco a poco quedó relegado del primer equipo, hasta que decidió marcharse.

En total, disputó 52 partidos con la playera azulcrema, en los que logró hacer ocho goles y repartir cuatro asistencias. Además, según los registros de Transfermarkt, llegó a valer tres millones de euros (más de 63 millones de pesos).

|Instagram @nicolasbenedetti10

¿Dónde jugará Nicolás Benedetti ahora?

Tras marcharse de Mazatlán, el colombiano estaría cerca de sumarse a un equipo europeo. Según reportó Diario As, Benedetti sería refuerzo de UD Las Palmas, equipo que milita en la segunda categoría de España y que sueña con ascender esta temporada.