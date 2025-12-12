Nunca le falló al América, alcanzó su precio máximo en ese club y ahora no tiene ni equipo
Pese a haber sido figura de la Liga BBVA MX en el pasado, el presente de este futbolista está lejos de ser ideal
Durante varios años, Nicolás Benedetti supo ser una alternativa útil para el Club América. Pese a las lesiones y la irregularidad, dejó momentos de calidad que lo hicieron alcanzar la valoración de mercado más alta de su carrera, un reflejo del potencial que tenía. Desafortunadamente, el tiempo pasó y hoy, con 28 años, no tiene equipo definido para 2026 .
Benedetti encontró la continuidad que esperaba tras salir de Coapa y sumarse a Mazatlán en 2022. Allí logró consolidarse definitivamente en la Liga BBVA MX y ganarse el cariño de la afición. Pese a que muchos imaginaban que seguiría con los Cañoneros el año que viene, decidió no renovar su contrato.
El futbolista colombiano tuvo la oportunidad de extender su vínculo con el club de Sinaloa, pero prefirió cambiar de aires y marcharse gratis a fin de año. "Mazatlán informa que Nicolás Benedetti ha decidido no renovar su contrato", se informó mediante un comunicado.
"Agradecemos profundamente su entrega, profesionalismo y compromiso mostrado durante todo el tiempo que defendió con orgullo la camiseta morada", concluyó el club. Benedetti disputó 92 partidos con los Cañoneros, convirtió 18 goles y dio 16 asistencias.
¿Cómo fue el paso de Benedetti por el América?
Benedetti llegó a Coapa en 2019, proveniente del Deportivo Cali de su Colombia natal. Pese a su talento y a la fe que el América tenía en él, los problemas físicos le impidieron tener continuidad y poco a poco quedó relegado del primer equipo, hasta que decidió marcharse.
En total, disputó 52 partidos con la playera azulcrema, en los que logró hacer ocho goles y repartir cuatro asistencias. Además, según los registros de Transfermarkt, llegó a valer tres millones de euros (más de 63 millones de pesos).
¿Dónde jugará Nicolás Benedetti ahora?
Tras marcharse de Mazatlán, el colombiano estaría cerca de sumarse a un equipo europeo. Según reportó Diario As, Benedetti sería refuerzo de UD Las Palmas, equipo que milita en la segunda categoría de España y que sueña con ascender esta temporada.