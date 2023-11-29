El Oasis de los Sueños

Imagínate un diamante del beisbol en medio del desierto. Conectar un jonrón en Dubai; lanzar una recta de 100 millas en Abu Dhabi; ejecutar un doble play en la India; un robo de base en Pakistán. El beisbol se ha lanzado a conquistar un nuevo territorio: el corazón de Asia.

Ha nacido Baseball United, una liga internacional, iniciativa de los Emiratos Arabes Unidos, que conectará a tres poderosos mercados y cuatro importantes ciudades. Son cuatro equipos que han captado peloteros que brillaron en las Grandes Ligas y que aún tienen mucho beisbol que ofrecer: Robinson Canó, Bartolo Colón, Didi Gregorius, Pablo Sandoval, “Kung Fu Panda”, Andrelton Simmons, Alex Liddi, entre otros hombres con pasado ligamayorista.

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Baseball United apunta a una región que es el epicentro de la pasión por el bat y la pelota; un mercado con más de mil millones de aficionados al cricket, deporte nacional de la India y Pakistán, fanáticos que vibran lanzando y bateando en las calles más populosas del planeta.

Bombai, la ciudad más poderosa de la India (21 millones de habitantes) contará con las Mumbai Cobras. Serán dirigidos por dos leyendas de los Rojos de Cincinatti: Barry Larkin (Miembro del Salón de la Fama) en la oficina; y Chris Sabo (Novato del año 1988 y ganador de la Serie Mundial de 1990) como manager.

Karachi, (14m. hab.) capital de Pakistán, tendrá a los Karachi “Monarchs”; liderados los dominicanos Adrián Beltré, quien pronto estará en el Salón de la Fama de las Ligas Mayores, y Miguel Tejada (manager), quien fue MVP 2002 y seis veces All Star en MLB.

6 RUN HOME RUN! The first moneyball home run hit in Baseball United History goes to Pablo Sandoval @KFP48

“Lock it! Cock it! Rocket! Restock it!” pic.twitter.com/QBLqTy025I — Baseball United (@BaseballUnited) November 25, 2023

Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, tendrá a los Abu Dhabi Falcons; dirigidos de forma honoraria desde la oficina por Nick Swisher, que ganó la Serie Mundial con los Yankees, y en la caseta por Dennis Cook, pitcher ganador del Clásico de Otoño en 1997 con los Florida Marlins.

La imponente y sofisticada Dubai, tendrá a los “Dubai Wolfs” (Lobos”). Quienes contarán con el “Rey” Félix Hernández (ganador del trofeo Cy Young y seis veces All Star) como Gerente General Honorario, y con John Mclaren, quien fue manager de los Marineros de Seattle y que tiene más de 40 años de experiencia como coach de Ligas Mayores.

Cuatro franquicias profesionales de alto poder adquisitivo han comenzado a captar talento en el sureste asíatico. La India, con 1,400 millones de habitantes, y Pakistan, con 234m. son habitats llenos de jóvenes que nacieron lanzando y bateando pelotas de cricket, el deporte de conjunto número uno en esa región.

Se trata de una vieja hipótesis del beisbol de Grandes Ligas, que fue llevada al cine por Disney en la película “El Brazo del Millón de Dólares” (2014). Es una historia basada en hechos reales, la cual relata la aventura agente de jugadores, J.B. Bernstein, quien se queda sin peloteros que representar y se lanza a la India a buscar un joven prodigio que pueda tener una oportunidad en las Grandes Ligas. Al final, Bernstein logró llevar a dos jóvenes se convirtieron en los primeros pitchers de nacionalidad india de la historia en ser firmados por la organización de los Piratas de Pittsburgh. “Hay veces que para ganar, tienes que cambiar el juego”, sostiene la frase promocional de la película.

Adicionalmente, con el poderío económico de la región, más de un pelotero profesional volteará a analizar sus posibilidades en la nueva Baseball United. Esto amplia la oferta para los peloteros latinos, incluyendo por supuesto a los mexicanos, aquellos que no logren -por alguna razón- un lugar en Grandes Ligas, de firmar un contrato de alto valor.

Es así como el beisbol manifiesta abiertamente su intención de convertirse en un deporte global; algo que ya se viene trabajando con el éxito del Clásico Mundial del Beisbol.

Por lo pronto, este viernes y sábado, Baseball United se presenta ante los ojos del mundo con la Serie de las Estrellas, dos juegos de exhibición en el Estadio Internacional de Dubai. El Este contra el Oeste, con los peloteros estelares de los dos equipos. Y en 2024 la “Baseball United” cantará el “play ball” de su primera temporada en medio oriente y el sureste asiático. Cobras, Halcones, Lobos y Monarcas ya encendieron la chispa.

Lejos de contraerse, este fabuloso juego -que nació hace siglo y medio- en los Estados Unidos, está por sembrar “el pasto más verde que has visto” en tu vida en medio del desierto y con el inigualable Taj Mahal en el horizonte.

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