La tempestad sigue ahí

“El infierno está vació, y todos los demonios están aquí”, William Shakespeare, en su obra “La Tempestad”

Las señales siguen estando en el ambiente. La tempestad aún no se disipa. Con todo y la calificación a la Copa América, queda mucho por recuperar en la Selección Mexicana. En la misma semana, la Selección Mayor sufrió para superar a Honduras en la cancha del Estadio Azteca y conseguir su boleto al torneo continental; mientras que la Selección sub 17 fue goleada en el cuartos de final del mundial de Indonesia por Mali. Con un cinco a cero en contra se retiró el futbol mexicano.

Se aproxima la Copa América 2024, un torneo memorable para México, con recuerdos muy gratos como el subcampeonato del 93 y aquella final contra Argentina en Ecuador; los terceros lugares en Bolivia ´97 y Paraguay ´99; el subcampeonato en Colombia 2001, Y el tercer lugar en Venezuela 2007. Pero han pasado más de 15 años del último podio mexicano en este añejo y prestigiado torneo continental.

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Fuimos el último lugar en la edición de Argentina 2011, y penúltimos en el 2013; en la Copa América del Centenario en 2016 recordamos aún la terrible goleada que nos endosó Chile, aquel doloroso siete a cero en cuartos de final, durante la era de Juan Carlos Osorio.

¿Qué hacer distinto en esta Copa América?

La pregunta es: ¿Qué vamos a hacer diferente para revertir la tendencia? ¿Qué vamos a cambiar para que nos vaya bien el próximo año? ¿En verdad haremos algo distinto o mantendremos los mismos hábitos, las mismas practicas?

¿Seguiremos creyéndonos superiores? O estamos dispuestos -verdaderamente- a pagar el precio, la cuota, que pagan todos los días los auténticos campeones, aquellos que si han tocado la gloria, aquellos que si han visto el mundo desde ese lugar en el podio.

¿Puede el futbol mexicano prepararse como lo hacen nuestros atletas que están en la elite? Así cómo lo hacen Checo Pérez, Alejandra Valencia, Osmar Olvera, o Emiliano Hernández, todos ellos subcampeones mundiales en Formula 1, tiro con arco, clavados y pentatlon moderno, este año.

¿Puede o quiere esta generación de futbolistas y directivos comprometerse con un rendimiento de excelencia como lo hacen nuestros peloteros de grandes ligas que este año se colgaron el bronce en el Clásico Mundial de Beisbol?

¿En verdad está dispuesta la Selección Nacional, a prepararse -obsesivamente- para buscar el podio el próximo verano en la Copa América?

|MEXSPORT

Estamos a unos cuantos meses de la gran cita continental que -además- se va a jugar en los Estados Unidos. ¿Queremos llegar con la misma inercia? ¿Queremos seguir haciendo lo mismo? ¿O estamos verdaderamente dispuestos a cambiar?

El ejemplo, la ruta, los hábitos, el camino, los tenemos en casa.

Ahí están nuestros subcampeones del mundo. Elijan a cualquiera de ellos, y encontrarán la fórmula de la victoria. Sean cuales sean los demonios que atormentan a la Selección Mexicana, no tengo dudas, de que siguen ahí

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