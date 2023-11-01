Revelaciones del año: Osmar y Emiliano

Luminoso ha sido el año del clavadista mexicano Osmar Olvera. En el verano se colgó la plata en el trampolín del Campeonato Mundial de Natación Fukuoka 2023. Ser subcampeón del mundo, flanqueado por los chinos en el podio, nos dejó ver el potencial de este joven de la Ciudad de México.

En Tokyo 2021, Osmar compitió como uno de los atletas más jóvenes del equipo. Tenía 17 años y terminó en el lugar 14 en la prueba del trampolín. Este 2023, Osmar ha tenido un año impecable. Además de la presea de plata en el Mundial absoluto y su calificación a Paris 2024; Osmar arrasó con el oro en los Panamericanos de Santiago al ganar el primer lugar en el trampolín de 1m., 3mts, y en sincronizados.

Te puede interesar: Buldócers Mexicanos

Osmar ganó en todo lo que compitió. Regresará a México como el atleta más laureado de la delegación y como candidato serio a obtener el Premio Nacional del Deporte 2023 (PND) en la categoría individual no profesional.

En ese mismo segmento, el pentatleta Emiliano Hernández, de 25 años, merece también el PND, tras su plata en el Mundial de Bath 2023, y sus oros individuales en Centroamericanos y en Panamericanos.

Osmar y Emiliano son dos jóvenes capitalinos que en 2023 detonaron su potencial y se instalaron en la élite de sus deportes. Hay que apoyarlos y aprenderles. En medio de la adversidad han sido capaces de salir y atrapar sus sueños.

Selección Mexicana de Beisbol: Premio Nacional del Deporte 2023

Tendría que ser unánime la elección de la Selección Mexicana de Beisbol como ganadora del Premio Nacional del Deporte 2023. Tres torneos, y tres podios, tres medallas: Bronce en el Clásico Mundial del Beisbol en USA; Oro en los Centroamericanos de San Salvador; en 2023, y Bronce en los Panamericanos de Santiago de Chile. Tres equipos, tres torneos, y tres podios, reflejan una ambición clara, una cultura de superación; la búsqueda consistente de la excelencia, y un compromiso de todos los involucrados.

Felicidades a la Federación Mexicana de Beisbol que encabeza el Ing. Enrique Mayorga, a las dos ligas que mueven la pelota en nuestro país: Liga Mexicana de Beisbol y Liga Arco Mexicana del Pacífico; y a los dueños y presidentes de los 27 clubes quienes cedieron a sus peloteros y compartieron con los fanáticos esta ilusión.

Este inspirador 2023 es un éxito de todos ustedes. Vamos por el Premio Nacional del Deporte.

Te puede interesar: 30 monedas de oro