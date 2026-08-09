Obed Vargas brilla ante el Manchester City; estas fueron sus estadísticas en partido amistoso

Esta mañana y como parte de la gira de partidos amistosos en Seúl ante equipos de Inglaterra el Atlético de Madrid jugó ante el Manchester City de Haaland. Más allá del resultado, en esta ocasión te traemos las estadísticas del partido del mediocampista mexicano Obed Vargas.

Obed fue titular en este encuentro, al igual que en el partido amistoso pasado ante el Manchester United, jugó 63 minutos y luego fue sustituido por Thomas Lemar; sin embargo, la confianza que ha recibido para arrancar de titular ha comenmzado a dar frutos:

Estadísticas de Obed en el partido entre Manchester City y Atlético de Madrid:

Total de remates: 2

Remates al arco: 1

Pases completados: 14/14 (100%)

Pases largos completados: 1/1 (100%)

Faltas cometidas: 0

Posesiones perdidas: 2

Regateado: 0

Recuperación de balón: 1

Barridas efectivas: 1/1 (100%)

Bloqueos de disparos: 2

Obed Vargas se ha caracterizado por ser un jugador muy completo en ataque y en defensa, las estadísticas de este partido demuestran que tuvo una gran participación en ambos lados de la cancha, destacando su efectividad en defensa con acciones de recuperación importantes. Es importante que Obed demuestre en esta pretemporada que tiene el nivel necesario para estar en uno de los mejores equipos de España y así poder ganarse la confianza de Antonio Simeone previo al arranque de la próxima temporada.

¿Cómo terminó el partido entre Manchester City y Atlético de Madrid?

El partido terminó 3-1 a favor del Manchester City, al minuto 43 Jorge Domínguez adelantó a los colchoneros en el marcador; sin embargo, la respuesta del City llegó al minuto 57, Omar Marmoush anotó el empate y 2 minutos después, al 59´ dio vuelta en el marcador; ya en la recta final del encuentro y antes del silbatazo que marcaría el cierre del encuentro, Rayan Ait Nouri sentenció el partido para que este terminara 3-1. Por otro lado, Antonio Semenyo fue el encargado de asistir en los primeros dos goles del Manchester City.

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