Resultados de hoy sábado 8 de agosto de la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup continúa ofreciendo emociones intensas y resultados que sacuden la clasificación. La jornada de hoy se caracterizó por marcadores sumamente ajustados, donde la paridad competitiva quedó patente en cada uno de los encuentros disputados.

En los duelos directos, la balanza se inclinó predominantemente hacia los clubes de la Major League Soccer, quienes lograron imponerse en enfrentamientos clave contra representativos de la LIGA BBVA MX. Los marcadores finales reflejaron una competencia feroz, donde pequeños detalles definieron el destino de los puntos en juego. Equipos como el LAFC y el FC Dallas capitalizaron sus oportunidades, logrando victorias fundamentales que impulsan sus aspiraciones dentro de sus respectivos grupos, complicando al mismo tiempo el panorama para sus rivales mexicanos en esta fase inicial.

Por otro lado, la jornada también dejó espacio para el triunfo del futbol mexicano, con resultados que permiten a algunos equipos mantenerse en la pelea por la clasificación a las rondas eliminatorias. No obstante, la tabla general de posiciones muestra un panorama cada vez más compacto, donde los equipos que han logrado mantener el ritmo se despegan en la cima, mientras que aquellos que no han podido sumar de a tres comienzan a sentir la presión de la eliminación prematura.

Resultados de hoy

Orlando City 1 - 2 León

Inter Miami 1 - 2 Monterrey

Guadalajara 0 - 1 FC Dallas

Real Salt Lake 4 - 0 Atlante

Toluca 0 - 1 LAFC

Lideres de la fase de grupos

Tras los resultados de hoy, la parte alta de la tabla se encuentra consolidada por equipos que han demostrado solidez. En el Grupo B, los cuatro primeros puestos son ocupados por Charlotte FC, Cincinnati, Columbus Crew y FC Dallas, todos ellos con 6 puntos acumulados en sus respectivos encuentros. Por su parte, en el Grupo A, la cima es liderada por Juárez y León, ambos con 6 puntos, seguidos por Tigres con 4 unidades. En la cuarta posición se encuentran Toluca, América y Cruz Azul, quienes cuentan con 3 puntos, destacando que tanto las Águilas como la Máquina han alcanzado esta cifra con un partido menos jugado.

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