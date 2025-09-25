¡Millonada! El futbolista más caro de la Selección Mexicana que disputará el Mundial Sub-20

La Copa del Mundo Sub-20 está a días de dar su silbatazo inicial y la Selección Mexicana de la categoría tendrá presencia en dicho torneo.

Justamente el combinado nacional apunta a tener una presencia destacada no solo por su rendimiento en la cancha, sino también por el valor de mercado de sus jugadores, muchos de los que ya son protagonistas en sus equipos de Primera División.

¿Quién es el futbolista más caro de la Selección Mexicana Sub-20 que fue al Mundial?

Una de las grandes estrellas es Obed Vargas, quien llegará a la justa mundialista como la joya más cara. El mediocampista forma parte del Seattle Sounders y que, según estimaciones, tiene un valor de mercado cercano a los 8 millones de euros. Vargas encabeza las listas de México Sub-20 no solo por su valoración económica, sino también por su papel preponderante en el esquema del equipo. Con esa cotización, supera a otros talentos nacionales que también generan expectativas, como Elías Montiel, Íker Fimbres y Gilberto Mora, quienes figuran entre los más valorados del plantel juvenil mexicano.

El valor total del plantel mexicano también llama la atención: se estima en 30.60 millones de euros, lo que posiciona a la Selección Mexicana Sub-20 como la tercera selección más valiosa del torneo, solo detrás de Brasil y España, por lo que llegarán con presión extra al certamen.

México está en el “grupo de la muerte” del Mundial

México debutará en el Mundial de la categoría el próximo domingo 28 de septiembre, cuando se enfrenten a Brasil en el arranque de la primera fase. Justamente en la segunda fecha se verán las caras ante España y cerrarán esta primera fase de grupos ante Marruecos.

Justamente las tres selecciones más caras que tendrán participación en la justa mundialista llegan al torneo como las más caras de las 24 selecciones participantes.