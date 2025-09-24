Confirman la fecha en la que México se enfrentaría con el campeón del mundo… ¡y con Messi!

La noticia llega desde Buenos Aires: Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), confirmó que la Selección de Argentina, con Lionel Messi incluido, disputará un partido de preparación ante la Selección Mexicana en el mes de junio en territorio estadounidense.

¿Dónde se jugará el partido entre México vs Argentina?

Aunque aún no se ha definido el estadio ni la ciudad sede, el anuncio encendió la expectativa de millones de aficionados. “Vamos a jugar contra México en Estados Unidos. Será un partido importante y servirá como preparación para lo que viene”, declaró Tapia en entrevista con medios argentinos, dejando claro que el compromiso está pactado y que ambas federaciones trabajan en los detalles logísticos.

Este encuentro se perfila como uno de los más atractivos del verano, no solo por el calibre de las selecciones, sino por el contexto que lo rodea. Argentina, actual campeona del mundo, busca afinar su maquinaria rumbo a la Copa del Mundo 2026, mientras que México, bajo el mando de Javier ‘Vasco’ Aguirre, continúa su proceso con miras al Mundial que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

La presencia de Messi al escenario internacional siempre genera revuelo, y más aún cuando se trata de enfrentar a un rival como México. El astro del Inter Miami ha mantenido su compromiso con la Albiceleste y, según Tapia, estará disponible para este amistoso, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel.

Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol aún no ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes cercanas al cuerpo técnico confirman que el duelo está en agenda y que se espera contar con los mejores elementos disponibles, incluyendo figuras como Santiago Giménez, Edson Álvarez y Raúl Jiménez.

¿Cuándo fue la última vez vez que México enfrento a Argentina?

La última vez que México y Argentina se enfrentaron fue en el Mundial de Qatar 2022, con triunfo albiceleste por 2-0. Con goles de Messi y Enzo Fernández. Ahora, el escenario será distinto, pero la rivalidad y el deseo de revancha estarán más vivos que nunca.

