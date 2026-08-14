Seleccionado Mexicano es pretendido por tres equipos de LaLiga de España

Obed Vargas continúa sumando minutos en la pretemporada del Atlético de Madrid; sin embargo, su futuro podría estar lejos del cuadro Colchonero para el arranque de la Temporada 2026-27 ya que hay tres equipos de LaLiga de España que estarían interesados en hacerse de los servicios del seleccionado mexicano a través de un préstamo.

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Obed Vargas podría dejar al Atlético de Madrid y tres equipos de LaLiga de España lucen como sus opciones

Obed Vargas llegó al Atlético de Madrid en el mercado invernal del 2026 y con 21 años es una apuesta al futuro, aunque parece ser del agrado de Diego Simeone para el presente al sumar minutos en el cierre de la campaña anterior y siendo tomado en cuenta para la pretemporada actual.

Sin embargo, con la zona media de los Colchoneros cubierta con otras figuras como Koke, Pablo Barrios y Johnny Cardoso, el mexicano podría salir en esta misma ventana de transferencias en préstamo.

Los equipos que han mostrado interés para darle cabida a Vargas son el Valencia, Getafe y Real Betis, siendo este último la opción que luce como más atractiva para continuar su carrera.

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Y es que el Betis se ha destacado por apostar por jugadores mexicanos en los últimos años como ya lo hizo con Andrés Guardado y Diego Lainez, por lo que Obed Vargas podría encontrase con un ambiente familiarizado a la actualidad de un elemento azteca.

Será el Atlético de Madrid el que tenga la última palabra sobre lo que desea que pase con Vargas, de 21 años, que llegó en enero de este año procedente del Seattle Sounders de la MLS.

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