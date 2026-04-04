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ÚLTIMA HORA: Obed Vargas y Javier Aguirre reciben la MEJOR noticia previo al Atlético de Madrid vs Barcelona

Obed Vargas tendrá una participación clave para el encuentro del Atlético de Madrid vs Barcelona

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Roberto Alvarado, Obed Vargas during Mexico National Team Training Session, prior International Friendly match against Belgium National Team at Centro de Soldier Field Stadium, on March 30, 2026 in Chicago, Illinois, United States.|Carlos Ramirez/Carlos Ramirez

Escrito por: Iván Vilchis

Este sábado 4 de abril del 2026, se enfrentan el Atlético de Madrid vs Barcelona en la Jornada 30 de LaLiga y con algunas ausencias que tiene el Cholo Simeone, ha sorprendido en la alineación al poner de titular al mexicano Obed Vargas.

La alineación del Atlético de Madrid es:

Portero: Musso
Defensas: Molina, Normand, Lenglet y González
Mediocampistas: Simeone, Koke, Obed Vargas y Baena
Delanteros: Griezmann y Almada

Por otra parte, Hans-Dieter Flick ha decidido mandar la siguiente alineación buscando llevarse los tres puntos y tomar la ventaja en la lucha por LaLiga.

Portero: García
Defensas: Cancelo, Martín, Cubarsí y Araújo
Mediocampistas: López, García y Pedri
Delanteros: Olmo, Rashford y Lamine Yamal

Un juego por tres puntos clave

El Atlético de Madrid vs Barcelona es un juego importante para los dos equipos pues necesitan sumar los tres puntos para mantenerse en la lucha por LaLiga.

En el caso del Atlético de Madrid, llega en el cuarto lugar de la tabla con 57 puntos conseguidos al tener 17 victorias, seis empates y seis derrotas.

Por otra parte, el equipo culé tiene la oportunidad de aumentar su ventaja sobre el Real Madrid que terminó perdiendo ante el Mallorca.

El Barcelona llega en el primer lugar con 73 puntos luego de obtener 24 victorias, un empate y cuatro derrotas.

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