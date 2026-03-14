Confirmado: Obed Vargas tiene su gran oportunidad con el Atlético de Madrid

El mediocampista mexicano Obed Vargas está por primera vez como titular en el once inicial del Atlético de Madrid. El joven futbolista está en el esquema de Diego Simeone en el duelo frente al Getafe, correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga, un partido que marcará un nuevo capítulo en su incipiente trayectoria en el futbol español.

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¿Cuántos minutos suma Obed Vargas con el Atlético de Madrid?

Vargas, de apenas 20 años, debutó oficialmente con el conjunto colchonero el pasado 8 de febrero ante el Real Betis, ingresando en la segunda mitad y dejando buenas sensaciones en los 21 minutos que disputó. Posteriormente, volvió a tener participación frente al Rayo Vallecano, sumando otros 35 minutos y alcanzando un total de 56 minutos en dos partidos de LaLiga. Aunque hasta ahora había entrado como cambio, el cuerpo técnico ha decidido darle la confianza para arrancar desde el inicio en un compromiso dentro del campeonato español de los rojiblancas.

El mexicano compartirá la zona de mediocampo con referentes de gran experiencia y calidad como Koke, capitán y símbolo del club; Nicolás González, quien aporta dinamismo y llegada al área; y el creativo Thiago Almada, encargado de generar desequilibrio en la ofensiva. Esta combinación promete equilibrio entre juventud y veteranía, con Vargas encargado de aportar intensidad en la recuperación y distribución del balón.

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Para Obed Vargas, esta titularidad representa no solo un reto deportivo, sino también una oportunidad de consolidarse en un equipo que pelea por mantenerse en los primeros puestos de la clasificación y asegurar su presencia en competiciones europeas.

El duelo contra Getafe será observado con especial atención por el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, que sigue de cerca la evolución de Vargas en el futbol europeo y así tomarlo en cuenta para la convocatoria final para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su presencia en el once inicial confirma que el Atlético apuesta por su desarrollo y que el mediocampista demuestre su talento para competir en una de las ligas más exigentes del mundo.

