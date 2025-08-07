Allan Saint-Maximin: Fecha, hora y lugar de la posible llegada del refuerzo del América a la Ciudad de México

Allan Saint-Maximin se perfila para ser el refuerzo BOMBA del América para este torneo Apertura 2025 de la Liga MX y llegaría este mismo JUEVES 7 de AGOSTO a la Ciudad de México. Sin información confirmada, los seguidores han despertado el interés.

Su aterrizaje y primeros momentos como virtual jugador de los azulcremas no pasarán desapercibidos en caso de que suceda este jueves y los grupos de animación han lanzado una convocatoria para darle una calurosa bienvenida al francés Allan Saint-Maximin quien estaría en CDMX por la noche.

Allan Saint-Maximin, jugador con características a la ofensiva, potencia, regate y gol, es ahora la opción número 1 del equipo de liga MX para reforzar su ataque. El jugador parece que ha hecho sus maletas y que estará en la Ciudad de México para sumarse al equipo de André Jardine.

¿A qué hora llegará a México Allan Saint-Maximin este 7 de agosto?

De acuerdo a diversos reportes y la convocatoria del americanismo, sería este jueves 7 de agosto y cerca de las 7:00 PM cuando el francés este pisando México.

El aviso indica que será en la Terminal 1 del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, donde el jugador galo llegará y también donde será recibido.

Allan Saint-Maximin ilusiona al americanismo, ¿realmente es bueno Allan Saint-Maximin?

Allan Saint-Maximin, de 28 años de edad tiene una calidad que no se cuestiona, videos demuestran de lo que es capaz, pero es también una realidad que tiene una mala racha que lo ha llevado a bajar considerablemente su nivel y con ello su valor.

Allan Saint-Maximin tiene en México la opción de retomar su carrera y darle al americanismo satisfacciones al depositarle mucha confianza.

@st_maximin Allan Saint-Maximin podría ser el nuevo refuerzo del América para el Apertura 2025, cuyo precio es de 14 millones de euros

¿Cuánto costará Allan Saint-Maximin al América?

De acuerdo a transfermarkt, serían 12 millones de euros los que el América pague por Allan Saint-Maximin, para poderlo concretar como su refuerzo estelar.

Será con base a estudios médicos y otros protocolos, para confirmar a Allan Saint-Maximin como nuevo jugador del Ame.