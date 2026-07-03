Así son los entrenamientos de Argentina para enfrentar a Cabo Verde por los Octavos de Final del Mundial 2026

Argentina se prepara para afrontar su primer cruce decisivo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este viernes 3 de julio, el combinado sudamericano enfrentará a Cabo Verde en los Dieciseisavos de Final en busca de un lugar en la siguiente ronda. La sede del partido será la ciudad de Miami, en Estados Unidos, sitio familiar para algunos jugadores como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, por ejemplo.

En sus redes sociales, los distintos jugadores de la Selección de Argentina mostraron sus últimos entrenamientos en Miami, antes de pisar el césped del Miami Stadium, sede donde se llevará a cabo el duelo ante Cabo Verde. Por su parte, el entrenador Lionel Scaloni parece tener todo definido y solamente mantiene una duda: quién será el lateral izquierdo titular contra los africanos.

Argentina tiene dudas en su lateral izquierdo

Luego de utilizar un equipo alternativo para enfrentar a Jordania en la última fecha de la Fase de Grupos, el combinado sudamericano cambiará el equipo de raíz. Según información que llega desde Argentina, el cuerpo técnico de la ‘Albiceleste’ planea utilizar un once inicial prácticamente igual al que jugó contra Austria en la segunda jornada de la primera ronda.

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Sin embargo, la única cuestión a resolver sería quién juega en la banda izquierda: si Facundo Medina o Nicolás Tagliafico. El central se metió como titular de forma sorpresiva en el equipo argentino y su desempeño sorprendió a todos. Tagliafico, habitual titular, llegó a la justa veraniega tocado por una lesión, pero ya se encuentra totalmente recuperado.

De acuerdo a TyC Sports, Medina corre con ventaja a estas horas, precisamente por haber respondido de gran manera en sus primeros partidos mundialistas. Por otro lado, Cristian Romero tiene altas chances de regresar a la zaga central, luego de haber evolucionado de forma favorable de un golpe en la rodilla derecha y será titular en lugar de Nicolás Otamendi.

El probable once de Argentina para enfrentar a Cabo Verde

El resto del equipo sale de memoria y, si bien es cierto que hubo dudas con el delantero centro, todo parece indicar que Lautaro Martínez mantendrá su puesto. Por otro lado, Julián Álvarez deberá seguir esperando por una oportunidad en el banco de suplentes. De esta manera, el once inicial quedaría conformado de la siguiente forma:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.