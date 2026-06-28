OFICIAL: Así quedan los 16avos de final del Mundial 2026

Lista la ronda de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras las tres jornadas de fase de grupos. Las 32 mejores selecciones de la justa mundialista no tendrán margen de error a partir del domingo 28 de junio y la actividad se abrirá con un Canadá contra Sudáfrica que pinta sumamente parejo. Por otro lado, la Selección Mexicana regresará al Estadio Ciudad de México para enfrentarse a una Ecuador que se coló de último minuto tras vencer a la Alemania de Julian Nagelsmann.

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En uno de los compromisos más parejos que nos da esta ronda es el Países Bajos vs Marruecos que se llevará a cabo en el Estadio Monterrey, el cuadro dirigido por Ronald Koeman quedó como líder de su sector, mientras que, el cuadro africano perdió la cima con la Brasil de Carlo Ancelotti.

16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Canadá — Domingo 28 de junio a la 1:00 pm, Los Ángeles (SoFi Stadium).

Brasil vs. Japón — Lunes 29 de junio a las 11:00 am, Houston (NRG Stadium).

Alemania vs. Paraguay — Lunes 29 de junio a las 2:30 pm, Boston (Gillette Stadium).

Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio a las 7:00 pm, Monterrey (Estadio BBVA).

Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio a las 11:00 am, Dallas (AT&T Stadium).

Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio a las 3:00 pm, Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).

México vs. Ecuador — Martes 30 de junio a las 7:00 pm, Ciudad de México (Estadio Azteca).

Inglaterra vs Congo - Miércoles 1 de junio a la 1:00 pm en Atlanta

Bélgica vs Senegal - Miércoles 1 de junio a las 2:00 pm en Seattle

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Miércoles 1 de julio a las 6:00 pm, San Francisco (Levi’s Stadium).

España vs Austria - Jueves 2 de julio a las 2:00 pm en Los Angeles

Portugal vs Croacia - Jueves 2 de julio a las 5:00 pm en Toronto

Suiza vs Argelia - Jueves 2 de julio a las 9:00 pm en Vancouver

Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio a las 12:00 am en Dallas

Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio (Miami).

Colombia vs Ghana - Viernes 3 de julio a las 7:30 pm en Kansas City

Finalmente, habrá por lo menos un representante de cada confederación en la ronda de 16avos de final del Mundial 2026 si es que tomamos a Australia por Oceanía aunque se elimine en Asia. De hecho, los tres anfitriones se clasificaron sin mayor problema y enfrentarán a un cuadro de Conmebol (México vs Ecuador), UEFA (Estados Unidos vs Bosnia) y CAF (Canadá vs Sudáfrica).