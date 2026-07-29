OFICIAL: Atlas pierde al refuerzo que tanto quería para el Apertura 2026

Los equipos de la Liga BBVA MX se han reforzado para el Apertura 2026 y Atlas FC ha sido el equipo que más sorprendió con la llegada de Jorge Sánchez. Además del futbolista de la Selección Mexicana, también se preveía que llegaría un refuerzo desde el Benfica de Portugal. Sin embargo, ahora los Zorros hicieron oficial que el fichaje se canceló.

Este miércoles por la tarde los de Guadalajara lanzaron un comunicado que nadie esperaba: finalmente Tiago Gouveia no jugará en Atlas a pesar de que ya estaba en México y ya había dado declaraciones mostrando su felicidad por llegar al conjunto rojinegro.

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El comunicado oficial de Atlas sobre el fichaje frustrado

“Atlas FC informa que no se concretará la llegada del futbolista Tiago Gouveia al Primer Equipo Varonil de nuestra institución”, comienza diciendo el comunicado de los rojinegros.

Además, agregó: “Debido a diferencias surgidas con los representantes del jugador durante la fase final de las negociaciones, no fue posible avanzar con la formalización de la operación bajo los parámetros definidos por Atlas FC”.

Por último, Atlas cerró el comunicado con este mensaje: “En consecuencia, la institución ha decidido dar por finalizadas las gestiones encaminadas a la llegada del jugador”.

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Insólito: Tiago Gouveia ya había dado sus primeras palabras como jugador de Atlas

El futbolista cuya ficha pertenece a Benfica y que viene de jugar en el Niza de Francia ya había dado declaraciones como presunto refuerzo del equipo mexicano para el Apertura 2026. “Estoy muy contento. Es un proyecto que me hizo aceptar la oferta”, había dicho el portugués.

Entre otras cosas, Tiago Gouveia se había mostrado muy feliz de llegar a México para jugar con Atlas. “Con muchas ganas de ser feliz y de jugar con una sonrisa que me hace falta hace muchos años”, había asegurado. Sin embargo, nada de eso se dará.

San Luis le rinde homenaje a Atlas por el Apertura 2021|Crédito: Liga BBVA MX

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Altas y bajas de Atlas de Guadalajara para el Apertura 2026

Durante este mercado de fichajes, Atlas incorporó a Jorge Sánchez y tuvo muchas negociaciones que sí se concretaron (no como Tiago Gouveia):