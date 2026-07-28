Posibles refuerzos en la Liga BBVA MX: las figuras europeas y sudamericanas que son agente libre

Mientras Antonio Mohamed y la Liga BBVA MX se preparan para el Juego de las Estrellas, el mercado de fichajes todavía promete varios movimientos por delante con una oportunidad poco habitual. Varios futbolistas de trayectoria internacional terminaron contrato con sus clubes y siguen sin definir su próximo destino, por lo que podrían llegar gratis a México.

Entre los nombres disponibles destacan campeones de ligas europeas, como Mohamed Salah, que podría seguir su carrera en Turquía. También hay figuras de selecciones nacionales. Aunque hasta el momento ninguno ha sido anunciado por un club mexicano, la condición de agente libre que poseen les permite negociar directamente sin pagar una transferencia.

Agentes libres que podrían llegar a la Liga BBVA MX

La lista incluye futbolistas de distintos perfiles. Hay jugadores que todavía pueden competir al máximo nivel y que han jugado la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En tanto, otros que buscan un nuevo desafío tras finalizar su ciclo en Europa o Medio Oriente.

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Entre los nombres con mayor cartel aparecen Salah, Dušan Vlahović, John Stones, Dani Carvajal, David Alaba, Leon Goretzka, Julian Brandt, Lorenzo Pellegrini, Marcelo Brozović, Franck Kessié y Oleksandr Zinchenko.

James Rodriguez of Colombia during Final match between Argentina and Colombia as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 14, 2024 in Miami Gardens, Florida, United States.|Adrian Macias/Adrian Macias

También llaman la atención jugadores como Jadon Sancho, Raheem Sterling, Adama Traoré, Joselu, Filip Kostić, Takehiro Tomiyasu, Nabil Fekir, Riyad Mahrez, Remo Freuler, Francesco Acerbi y Trezeguet.

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Los jugadores con pasado latinoamericano que podrían llegar a la Liga MX

También hay futbolistas con pasado o cercanía al futbol latinoamericano, como James Rodríguez, Roger Martínez, Josef Martínez, Juan Fernando Quintero y Fabinho, quienes quedaron libres tras salir de sus últimos clubes.

James Rodríguez y otras figuras con pasado cercano al futbol mexicano

Dentro de ese grupo, James Rodríguez y Roger Martínez ya conocen la Liga BBVA MX, mientras que Josef Martínez y Juanfer Quintero también podrían resultar atractivos para clubes que busquen jerarquía en ataque o generación de juego.

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La llegada de cualquiera de estos futbolistas dependerá de factores como el proyecto deportivo, el salario que soliciten y el presupuesto de cada institución. Algunos tienen negociaciones abiertas en Europa, Sudamérica o Medio Oriente.

Por ahora, todos permanecen como agentes libres. Eso mantiene abierta la posibilidad de que algún club de la Liga BBVA MX sorprenda con un fichaje top antes del cierre del mercado de transferencias.

