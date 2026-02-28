OFICIAL: Cadillac CONFIRMA el nombre del nuevo auto de Checo Pérez en su regreso a la F1

El nuevo equipo estadounidense Cadillac Formula 1 Team ya mostró el auto con el que competirá en 2026. Se trata del MAC-26, el monoplaza que marcará su debut en la máxima categoría y el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la parrilla.

El nombre del auto significa Mario Andretti Cadillac, en honor a Mario Andretti, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1978 y pieza importante en la creación del proyecto. Con esto, el equipo busca reconocer su historia y al mismo tiempo mirar hacia el futuro.

En 2026 entrarán en vigor nuevas reglas de la FIA. Los autos serán más ligeros, tendrán aerodinámica activa y mayor uso de energía eléctrica. Mientras desarrolla su propio motor para 2028, el MAC-26 utilizará una unidad de potencia suministrada por la escudería Ferrari.

¿Quién es Mario Andretti?

Mario Andretti es uno de los pilotos más influyentes en la historia del automovilismo. Se consagró campeón del mundo de Fórmula 1 en 1978 y es uno de los pocos competidores que ha triunfado en múltiples categorías de élite.

Actualmente es accionista de Andretti Global, estructura que compite en IndyCar y Fórmula E, y que funge como socio estratégico de Cadillac en su desembarco en la F1. Su experiencia y peso político fueron determinantes para concretar la entrada del proyecto estadounidense a la categoría.

¿Cuándo debuta Checo con Cadillac?

El estreno oficial será en el Australian Grand Prix, programado para el 7 de marzo de 2026, fecha que marcará el inicio de una nueva etapa para Cadillac Formula 1 Team en la Fórmula 1 y el regreso de Checo Pérez como piloto titular.

Para su primera temporada, el equipo apostará por una alineación experimentada con Pérez y Valtteri Bottas, quienes aportan años de trayectoria en la categoría, un factor clave para desarrollar el monoplaza en medio de los importantes cambios técnicos que entrarán en vigor.

