OFICIAL: Chivas de Guadalajara jugará su próximo partido como local en el Apertura 2026 a las 9:00 am

Las Chivas de Guadalajara, en su categoría inferior Sub-21, disputarán su partido de la Jornada 5 del Apertura 2026 contra Xolos de Tijuana desde Verde Valle en punto de las 9:00 am, hora del centro de México.

El conjunto dirigido por Luis Arce Crespo buscará sumar puntos tras un complicado inicio de torneo, donde con el nuevo formato se otorga un punto extra en tiros penales tras empates en los 90 minutos.

Te puede interesar: ¡Gil Mora en la ÉLITE! Los 10 jugadores más caros del mundo en la categoría sub-18

En la primera jornada los rojiblancos empataron 2-2 ante Toluca (Toluca se llevó el punto extra 3-1 en penales), en la jornada dos no tuvieron participación, en la jornada 3 cayeron de nueva cuenta en penales ante Puebla, y en la jornada 4 sumaron sus primeros tres puntos del torneo Apertura 2026 al vencer a Santos 1-0.

Ahora, la categoría Sub-21 va en espejo con la Primera División del futbol mexicano, donde horas antes de la participación del primer equipo, la categoría inferior se medirá ante Xolos en busca de sumar sus primeros puntos como locales en el Apertura 2026.

Te puede interesar: Ver EN VIVO y GRATIS el Juego 1 de la Serie de Zona de los Playoffs de la LMB: Pericos de Puebla vs Diablos Rojos del México

Fecha y hora para ver el Chivas vs Xolos de Tijuana en la Jornada 5 del Apertura 2026

Ahora, en el papel de la Primera División profesional, las Chivas de Gabriel Milito recibirán desde la cancha del Estadio Akron a los Xolos de Tijuana de Sebastián "Loco" Abreu en la Jornada 5 del Apertura 2026 el próximo sábado 22 de agosto a las 5:07 p.m. Se espera que sea un partido lleno de emociones, ya que ambos equipos llegan motivados con victorias importantes en la jornada pasada.

Te puede interesar: Cruz Azul lamenta sensible muerte “Siempre agradecidos contigo”